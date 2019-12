Lyžařka Janatová si na Tour de Ski dojela pro životní 18. místo

Lenzerheide (Švýcarsko) - Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová skončila ve sprintu Tour de Ski v Lenzerheide na 18. místě, což je ve Světovém poháru její nejlepší výsledek v životě. Díky postupu do čtvrtfinále bodovala rovněž 28. Petra Nováková. Muži v kvalifikaci neuspěli, nejlepší byl 36. Michal Novák. Zvítězili Slovinka Anamarija Lampičová a favorizovaný Nor Johannes Hösflot Klaebo.

Tour de Ski po dvou úvodních dílech ve švýcarském zimním středisku vedou lídr SP Klaebo, který má na soupeře k dobru přes půl minuty, a dnes třetí Ruska Natalja Něprjajevová. Tu vynesl do čela rozdíl jediné sekundy. Třetí ze sedmi závodů se pojede na Silvestra v Toblachu, kde ženy čeká deset a muže 15 kilometrů volnou technikou.

Dvaadvacetiletá Janatová zatím v distančních závodech SP na body nedosáhla, ale sprinty jí jdou lépe. Jejím největším úspěchem dosud bylo předvánoční 22. místo v Planici. V kvalifikaci v Lenzerheide byla čtrnáctá, když dokázala předčit i suverénně vedoucí ženu SP Therese Johaugovou z Norska.

Nováková dojela ve své čtvrtfinálové jízdě poslední, ale po 23. místě v sobotní první etapě Tour znovu dosáhla v SP na body. Janatová se naopak držela v popředí, jenže v závěru zůstala přivřená u bariéry a ze čtvrtého místa ji do semifinále neposunul ani dosažený čas.

"Kvalifikace se mi jela lehce, naprosto bez problémů, lyže mě podržely. V rozjížďkách si myslím, že jsem začala hodně dobře, lyže jely výborně, měla jsem dobrý pocit i po fyzické stránce. Mohlo to být (v rozjížďce) na třetí místo, ale ještě máme čas, do dalších závodů se moc těším. Loni se mi navíc v Toblachu moc dařilo, bude to fajn," řekla Janatová na svazovém webu.

Lampičová ve finále porazila Norku Maiken Caspersen Fallaovou o tři setiny a připsala si druhé vítězství v SP, třetí dojela Něprjajevová. Klaebův triumf byl mnohem jednoznačnější, za ním se seřadili Ital Federico Pellegrino a Francouz Richard Jouve. Fenomenální Nor naposledy prohrál ve sprintu loni v listopadu, v Lenzerheide vyhrál v této disciplíně jedenáctý závod SP za sebou.

Kateřina Razýmová skončila v kvalifikaci na 42. místě se ztrátou 1,80 sekundy na postupující třicítku. Nejlepší Češku v průběžném pořadí SP v minulých dnech trápily zažívací potíže. "Bolelo mě břicho a měla jsem pocit na zvracení. Nevíme, čím to bylo způsobené, jestli jsem něco špatného snědla, nebo zda se projevila takhle ukrutně nervozita. Až dnes ráno jsem se probudila a už bylo všechno v pohodě. Rozhodně se na to ale nechci nijak vymlouvat," uvedla Razýmová.

Sandra Schützová byla padesátá, Petr Knop a Adam Fellner se umístili v osmé desítce.

Výsledky závodu SP a Tour de Ski v běhu na lyžích v Lenzerheide (Švýcarsko) - sprint na 1,5 km volnou technikou:

Muži:

1. Klaebo (Nor.) 2:55,33, 2. Pellegrino (It.) -0,35, 3. Jouve (Fr.) -0,57, 4. Retivych (Rus.) -0,86, 5. Häggström (Švéd.) -0,94, 6. Golberg (Nor.) -2,16, ...v kvalifikaci 36. Novák, 71. Knop, 80. Fellner (všichni ČR).

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 2 ze 7 závodů): 1. Klaebo 35:07, 2. Bolšunov (Rus.), 3. Häggström oba -32, 4. Golberg -33, 5. Usťugov (Rus.) -34, 6. Valnes (Nor.) -36, ...29. Novák -1:36, 50. Knop -2:06, 73. Fellner -3:05.

Průběžné pořadí SP (po 10 ze 40 závodů): 1. Klaebo 616 b., 2. Iversen (Nor.) 495, 3. Bolšunov 459, 4. Niskanen (Fin.) 364, 5. Holund (Nor.) 308, 6. Usťugov 300, ...46. Novák 34, 86. Pechoušek 9, 99. Černý (oba ČR) 5.

Ženy:

1. Lampičová (Slovin.) 3:06,02, 2. Fallaová (Nor.) -0,03, 3. Něprjajevová (Rus.) -0,47, 4. Digginsová -1,03, 5. Maubetová Bjornsenová (obě USA) -4,78, 6. T. U. Wengová (Nor.) -5,29, ...ve čtvrtfinále 18. Janatová, 28. Nováková, v kvalifikaci 42. Razýmová, 50. Schützová (všechny ČR).

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 2 ze 7 závodů): 1. Něprjajevová 31:18, 2. Lampičová -1, 3. Johaugová (Nor.) -5, 4. T. U. Wengová -8, 5. H. Wengová (Nor.) -16, 6. Lundgrenová (Švéd.) -23, ...25. Nováková -1:10, 29. Razýmová -1:30, 33. Janatová -1:48, 59. Schützová -3:27.

Průběžné pořadí SP (po 10 z 38 závodů): 1. Johaugová 599, 2. H. Wengová 453, 3. Digginsová 387, 4. Jacobsenová (Nor.) 321, 5. Maubetová Bjornsenová 318, 6. Sundlingová (Švéd.) 277, ...19. Razýmová 158, 30. Nováková 67, 47. Janatová 30, 73. Beranová (ČR) 4.