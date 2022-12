Lyžařka Beranová poprvé pronikla do finále sprintu SP, v Beitostölenu byla šestá

Beitostölen (Norsko) - Běžkyně na lyžích Tereza Beranová skončila šestá ve sprintu klasickou technikou na Světovém poháru v Beitostölenu. Po sedmém místě v úvodním závodě sezony v Ruce se poprvé v kariéře dostala do finále a znovu si vylepšila maximum. Závod vyhrála Švýcarka Nadine Fähndrichová, mezi muži Francouz Richard Jouve. Nejlepší Čech Michal Novák obsadil 10. místo, což je jeho nejlepší výsledek v sezoně. Vítězové předchozích dvou sprintů SP Švédka Emma Ribomová a Nor Johannes Hösflot Klaebo dnes nestartovali.

Zatímco minulý týden v Lillehammeru Beranová doplatila v kvalifikaci volného sprintu na pomalejší lyže a nepostoupila, tentokrát se z jedenácté příčky s přehledem dostala do vyřazovacích jízd. Tam uplatňovala osvědčenou taktiku z Ruky s pomalejším začátkem a zrychlením v závěrečném stoupání. Čtvrtfinále díky tomu vyhrála. V semifinále projela cílem na nepostupové třetí příčce, ale kvalifikovala se do boje o medaile časem.

Do finálové šestice se při absenci Ribomové nedostala žádná švédská lyžařka. Beranová už tentokrát na nejlepší nestačila a projela cílem jako poslední. Vyhrála vítězka kvalifikace Fähndrichová, která si tak připsala druhý triumf ve Světovém poháru. Norku Lottu Udnes Wengovou porazila téměř o sekundu.

Z českých reprezentantek postoupila do vyřazovacích jízd ještě Barbora Antošová, která po šesté příčce ve čtvrtfinále obsadila 27. pozici. Kateřina Janatová a debutantka Adéla Nováková neprošly z kvalifikace.

V té si nejlépe z českých běžců vedl Ondřej Černý, jenž měl pátý čas. Ve čtvrtfinále ale zlomil hůlku a přišel o naděje na postup. První vyřazovací jízda byla konečnou rovněž pro Luďka Šellera, z postupu do semifinále se naopak radoval Novák. Ten pak měl z pátého místa k finálové účasti daleko, ale poprvé se v tomto ročníku SP prosadil do elitní desítky.

Absence favorizovaného Klaeba nejlépe využil osmadvacetiletý Jouve, jenž vyhrál klasický sprint potřetí v kariéře. Dvakrát uspěl na konci minulé sezony. Ze životního úspěchu se radoval čtyřiadvacetiletý Ital Simone Mocellini při teprve sedmém startu ve Světovém poháru. Jeho individuálním maximem byla před dnešním stříbrem 19. příčka z klasického sprintu ve Falunu letos na jaře.

Závody v Beitostölenu budou pokračovat sobotní klasickou desítkou s intervalovým startem a nedělní smíšenou štafetou na 4x5 kilometrů.

Výsledky SP v běhu na lyžích v Beitostölenu - sprint klasicky:

Muži: 1. Jouve (Fr.) 2:36,37, 2. Mocellini (It.) -0,30, 3. Halfvarssoon (Švéd.) -0,51, 4. Golberg (Nor.) -0,90, 5. Mäki (Fin.) -1,24, 6. Chavanat (Fr.) -8,44, ...10. Novák - vyřazen v semifinále, 22. Šeller, 26. Černý (oba ČR) - vyřazeni ve čtvrtfinále.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 32 závodů): 1. Golberg 566 b., 2. Klaebo (Nor.) 430, 3. Pellegrino (It.) 398, 4. Nyenget (Nor.) 346, 5. Poromaa (Švéd.) 313, 6. Valnes (Nor.) 299, ...10. Novák 238, 49. Černý 74, 99. Šeller 18, 112. Fellner (ČR) 9.

Ženy: 1. Fähndrichová (Švýc.) 2:57,31, 2. L. U. Wengová (Nor.) -0,93, 3. Matintalová (Fin.) -1,42, 4. T. U. Wengová -3,27, 5. Skistadová (obě Nor.) -7,98, 6. Beranová -9,15, ...27. Antošová - vyřazena ve čtvrtfinále, 36. Janatová, 46. A. Nováková (všechny ČR) - vyřazeny v kvalifikaci.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 32 závodů): 1. T. U. Wengová 528, 2. Karlssonová (Švéd.) 452, 3. Digginsová (USA) 411, 4. Anderssonová 394, 5. Ribomová (obě Švéd.) 368, 6. Carlová (Něm.) 367, ...37. Janatová 109, 39. Beranová 105, 62. Antošová 44, 87. P. Nováková (ČR) 8.