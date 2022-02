Lyžaři se seznamovali s olympijskou sjezdovkou, neznámou trať chválili

Jen-Čching (Čína) - Lyžaři za sebou mají úvodní oficiální trénink na trati olympijského sjezdu. Vzhledem k tomu, že šlo o jejich seznámení se sjezdovkou, pojala většina z nich dnešní jízdu spíše jako testovací. Hvězdy alpského lyžování si dosud neznámou trať v areálu Jen-Čching pochvalovaly.

Testovacímu charakteru tréninku odpovídalo to, že téměř dvě desítky lyžařů z 56 absolvovaly jízdu s chybným projetím branky. Týkalo se to mimo jiné čtyř nejrychlejších i jediného českého účastníka Jana Zabystřana. Nejlepší čas tréninku, rovných 1:44 minuty, zaznamenal Švýcar Stefan Rogentin. Zabystřan na něj ztratil na 48. místě téměř čtyři sekundy.

Na rozdíl od minulých her neměli kvůli koronavirovým omezením v Číně sjezdaři možnost vyzkoušet si olympijskou trať v rámci Světového poháru či jiných testovacích závodů.

"Měli jsme hodně málo informací. Viděl jsem jen video čínských lyžařů, jak tu loni trénovali. Získáte tak nějakou představu o terénu, ale nikdy si nemůžete být jistí. Takže dnes to byla opravdu spíš inspekce než závodění," uvedl dvojnásobný olympijský vítěz Matthias Mayer z Rakouska.

"Co se týče obtížnosti, dal bych tomu 7,5 bodu z 10. Ale co se týče zábavy, blíží se to desítce," pochvaloval si trať Ital Christof Innerhofer, jenž zajel třetí čas.

Důvod ke stížnostem neměl ani lídr Světového poháru Marco Odermatt ze Švýcarska, jenž bude v Pekingu medailovým kandidátem ve více disciplínách. "Je to neuvěřitelná sjezdovka, skvěle se na ní jelo. Pro všechny je to nové a pro celý tým je velká výzva najít to správné nastavení," řekl.

Rychlá trať s těžkými soky nepřipomínala Mayerovi žádnou z klasických sjezdovek ve Světovém poháru. "Nedá se to s ničím porovnávat. Sníh je tu opravdu dobrý, tvrdý, řekl bych podobně jako na závodech v Americe," řekl vítěz olympijského sjezdu ze Soči 2014.

Lyžaře čekají v příštích dnech ještě dva tréninky, o první sjezdařské medaile na pekingských hrách budou bojovat v neděli.