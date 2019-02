Aare (Švédsko) - Do programu mistrovství světa ve sjezdovém lyžování přibude paralelní slalom. Nejvytíženější závodníci by tak na příštím šampionátu za dva roky v Cortině d'Ampezzo mohli stihnout až sedm disciplín, neboť v programu zůstala i kombinace.

O vyřazení kombinace sjezdu a jednokolového slalomu se v poslední době často spekulovalo. Podle dnešního vyjádření Mezinárodní lyžařské federace FIS však tento závod zůstane součástí MS, na němž se poprvé objevil už v roce 1932.

Přibude naopak individuální paralelní slalom, v kterém se dosud na šampionátech závodilo jen v soutěžích družstev. FIS do budoucna nevyloučila další změny programu, hodlá přihlédnout k zájmu diváků i médií o jednotlivé disciplíny.

V programu olympijských her by měl paralelní slalom kombinaci nahradit už od příštích OH v Pekingu v roce 2022. Loni v Pchjongčchangu v něm premiérově soutěžila družstva.