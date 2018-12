Davos (Švýcarsko) - Michal Novák dokázal jako první z českých běžců na lyžích v této sezoně Světového poháru bodovat. Ve sprintu volnou technikou v Davosu obsadil 24. místo. Stejně jako před rokem ve švýcarském středisku zvítězili Švédka Stina Nilssonová a Nor Johannes Klaebo. Obhájce velkého křišťálového glóbu se dočkal prvního triumfu v sezoně.

Novák skončil v kvalifikaci na 28. příčce a potřetí v kariéře postoupil do vyřazovacích bojů. V nich se představil ve druhé rozjížďce a doběhl předposlední pátý. Pro dvaadvacetiletého lyžaře je 24. místo vyrovnaným životním maximem. Ve Světovém poháru dosud bodoval třikrát a vždy ve sprintu.

Klaebo zvítězil ve finále stejně jako loni před Italem Federicem Pellegrinem. Dvaadvacetiletý norský talent si připsal již patnácté prvenství ve Světovém poháru. Vedení v seriálu si mírně upevnil Rus Alexandr Bolšunov, který skončil za Novákem.

Také Nilssonová vyhrála poprvé v sezoně. Ve finále odsunula na druhé místo vítězku kvalifikace Američanku Sophii Caldwellovou. Za vedoucí ženu Světového poháru Therese Johaugovou, která sprint neběžela, se v průběžném pořadí posunula na druhé místo další Norka Ingvild Flugstad Östbergová. Po vyřazení v semifinále skončila v Davosu desátá.

Při neúčasti Petry Novákové ani jedna z pěti českých lyžařek neuspěla v kvalifikaci. Kateřina Razýmová skončila dvaačtyřicátá.

Výsledky SP v běhu na lyžích v Davosu - sprint volnou technikou (1,5 km):

Muži: 1. Klaebo (Nor.) 2:20,44, 2. Pellegrino (It.) -0,39, 3. Gros -1,40, 4. Chanavat (oba Fr.) -1,45, 5. Brandsdal (Nor.) -6,46, 6. Retivych (Rus.) -10,83, ...24. Novák vyřazen ve čtvrtfinále, v kvalifikaci 49. Šeller, 59. Pechoušek (všichni ČR).

Průběžné pořadí SP (po 8 z 32 závodů): 1. Bolšunov (Rus.) 367, 2. Röthe 329, 3. Iversen 328, 4. Tönseth (všichni Nor.) 308, 5. Klaebo 280, 6. Halfvarsson (Švéd.) 269, ...74. Novák 7.

Ženy: 1. Nilssonová (Švéd.) 2:41,34, 2. Caldwellová (USA) -0,72, 3. Dahlqvistová (Švéd.) -2,60, 4. Něprjajevová (Rus.) -3,98, 5. Višnarová (Slovin.) -4,34, 6. Pärmäkoskiová (Fin.) -11,16, ...v kvalifikaci 42. Razýmová, 48. Schützová, 50. Beranová, 51. Janatová, 54. Hynčicová (všechny ČR).

Průběžné pořadí SP (po 8 z 32 závodů): 1. Johaugová 500, 2. Östbergová (obě Nor.) 371, 3. Kallaová 369, 4. Anderssonová (obě Švéd.) 359, 5. Pärmäkoskiová 345, 6. Nilssonová 340.