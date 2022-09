Lvovský pianista, který hrál uprchlíkům na nádraží, vydal první album

Lvov/Praha - Ukrajinský pianista Oleksij Karpenko, který první měsíc po začátku ruské invaze na Ukrajinu hrával denně na klavír u lvovského nádraží uprchlíkům, vydal své první album. ČTK o tom informoval umělec, jehož sólové dílo se jmenuje Válečné emoce (Emotions of war). Poslechnout si ho lze na platformách Spotify, Apple Music nebo YouTube Music.

Fotogalerie

Oleksij Karpenko zaujal veřejnost i v zahraničí v březnu, když hrál na piano u železniční stanice i ve chvíli, kdy se západoukrajinským městem rozezněly sirény ohlašující letecký poplach. Natočil ho při tom fotoreportér časopisu National Geographic a video dal na sociální síť Instagram. Záběry vzápětí oblétly svět. Na svém koncertu je promítl i autor hrané skladby a známý tvůrce filmové hudby Hans Zimmer.

"My hudebníci máme pravidlo: když začnete, hrajete až do konce. Děj se co děj," vysvětlil Karpenko koncem května ve Lvově ČTK, proč hraní Zimmerovy skladby Time navzdory poplachu nepřerušil a nevydal se do krytu. Byl to také jeho vnitřní protest proti sirénám, bombám, vraždám a válce, jak napsal v březnu na svém instagramovém účtu.

Prchajících Ukrajinců na lvovském nádraží podle něj zhruba po měsíci začalo ubývat a situace se tam časem do určité míry normalizovala. Karpenko koncerty u železniční stanice postupně omezil a ukončil. A začal připravovat vlastní album.

"Snažím se zprostředkovat emoce a vibrace, které cítím. Jsou různé - od smutku, žalu a zoufalství až po pozitivnější jako je vytrvalost, síla, odolnost nebo naděje," popsal v květnu pianista, jehož už dříve přátelé vybízeli, aby natočil album. Impulsem nakonec byla ruská vojenská agrese.

Karpenkovo první sólové album tvoří pět skladeb nazvaných Počátek, Svět vzhůru nohama, Naděje, Boj a Po všem. Všechny podle něj vyjadřují emoce, které prožívá během války, kterou proti Ukrajině v únoru rozpoutalo Rusko.

"Bylo pro mě důležité napsat tyto skladby a vyjádřit své emoce. Protože pro mou zemi a její obyvatele je velmi těžké držet emoce uvnitř, je zapotřebí je vložit do tvorby," řekl nyní pianista, známý i pod uměleckým jménem Alex Pian. Album se mu podařilo natočit hlavně díky finanční podpoře fanoušků z celého světa. A už pracuje na dalším. "V budoucnu chci nahrát album klidné hudby pro relaxaci, protože to teď mnoho lidí potřebuje," dodal.