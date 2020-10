Lůžek v nemocnicích je třeba o 5000 víc, z nich 700 s ventilátory

Praha - Lůžek v nemocnicích bude kvůli stoupajícímu počtu pacientů s covidem-19 potřeba o 5000 více, z nich 700 s plicními ventilátory. Nemocnice mají omezit zbytnou péče, co nejdříve pacienty propouštět a vyhradit další lůžka při zachování akutní péče. Vyplývá to ze zprávy národního koordinátora intenzivní péče Vladimíra Černého k datům dispečinku intenzivní péče, které zveřejňuje Ústav zdravotnických informací a statistiky. Z některých prediktivních modelů vyplývá, že současné kapacity by mohly být bez posílení vyčerpány už na konci října. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v pondělí v projevu řekl, že třeba bude až 10.000 lůžek pro pacienty s covidem-19, urgentní a neodkladnou péči.

"V současnosti každá nemocnice připravuje nouzové kapacity lůžek, což jsou lůžka z oddělení, která by se v okamžiku potřeby a vyčerpání existující kapacity využila pro poskytování péče o pacienty s covidem-19," uvedl Černý, který je zároveň předsedou odborné společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně zaměřené na intenzivní medicínu.

Podle dat, která sledují dostupné kapacity, je v ČR k dispozici zhruba 31 procent z 23.201 lůžek s kyslíkem a 24 procent lůžek na anesteziologicko-resuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče. Kromě lidí s vážným průběhem covidu-19 tam ale běžně směřují i lidé po úrazech nebo s jinými vážnými zdravotními komplikacemi. Aktuálně volných je zhruba 48 procent z 1837 plicních ventilátorů, 72 procent z 316 přístrojů pro nahrazení funkce ledvin CRRT a 84 procent ze 73 přístrojů ECMO, které zajišťují mimotělní okysličování krve.

Počet lůžek nemocnice navyšují už od září. Proti konci předchozího měsíce přibylo více než 700 lůžek s kyslíkem a 140 lůžek na odděleních ARO a JIP. Jen za poslední týden přibylo intenzivních lůžek 46 a volná kapacita se díky tomu zvýšila z 22,4 procenta na 24 procent.

"Ke dnešnímu dni je stav lůžkových i přístrojových kapacit celkově dostačující ke zvládnutí aktuálního počtu pacientů s covidem-19 vyžadující hospitalizaci, jakkoliv existují mezikrajové rozdíly," uvedl dále Černý. Podle něj se v Praze, Středočeském a Olomouckém kraji systém dostává k hranici pod 20 procent běžně dostupné kapacity.

Nemocnice tak mají podle koordinátora přijímat jen pacienty, kteří potřebují intenzivní a neodkladnou péči, nemocné mají co nejdříve propouštět do domácího ošetřování. Nutné je podle Černého také překládat nemocné, kteří vyžadují převážně sociální, nikoliv nemocniční péči. Zároveň mají nemocnice připravovat další lůžka pro pacienty s covidem.

Od pondělí 19. října by podle jeho zprávy měl také fungovat k současnému dispečinku intenzivní péče také dispečink lůžkové kapacity, který by umožnil řídit distribuci pacientů při vyčerpání možností jednotlivých krajů.

"Připravují se rovněž takzvané nouzové kapacity, které by byly využity při nutnosti přechodu zdravotnického systému na režim 'hromadné postižení osob'," píše se v dokumentu. Podle ranního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) začnou tyto kapacity vznikat už o víkendu. V areálu výstaviště v pražských Letňanech by měla za pomoci armády vzniknout polní nemocnice s 500 lůžky. Celkem se jich v Česku plánuje 4000.

Data o kapacitách nemocniční intenzivní péče:

31.8. 30.9. 7.10. 12.10. 14.10. Nové případy 256 2926 5339 4310 9544 Hospitalizace 172 1028 1741 2503 2678* Vážné případy 35 198 366 467 518 Lůžek ARO a JIP 4020 3871 3 968 4011 4014 - volné 29,3 % 24,4 % 22,4 % 23,9 % 24 % s plicní ventilací 1921 1801 1 794 1821 1837 - volné 61,7 % 52,9 % 51,8 % 50,4 % 48 % s kyslíkem 23.779 22.473 23.214 23.244 23.201 - volné 34,4 % 29,7 % 29,0 % 31,8 % 31 %

zdroj: Dispečink intenzivní péče - ÚZIS

*ke 13.10.