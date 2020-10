Lůžek ubývá, armáda postaví v Letňanech polní nemocnici

Praha - Kvůli stále se zvyšujícímu počtu hospitalizovaných pacientů s covidem i nakažených zdravotníků se stát snaží zajistit záložní lůžka mimo nemocnice. Armáda začne asi v sobotu budovat na výstavišti v pražských Letňanech polní nemocnici s kapacitou až 500 lůžek, další prostory by měly vznikat i jinde. Na mimořádnou situaci se připravují i nemocnice. Podle modelů bude kapacita českých nemocnic zaplněna na konci října, pokud se neposílí. V Česku ve středu přibylo 9544 prokázaných případů nemoci covid-19, nejvíc za jediný den od začátku epidemie. V nemocnicích bylo víc než 2600 pacientů s koronavirem, skoro každý pátý z nich potřebuje intenzivní péči.

"Nemáme čas, prognóza není dobrá, čísla jsou katastrofální a skutečně to velice, velice spěchá," prohlásil ráno premiér Andrej Babiš (ANO). Správa státních hmotných rezerv může dodat 2500 lůžek, ale zřejmě to nemusí stačit. Premiér plánuje nakoupit 3000 postelí od české firmy Linet a další tisícovku lůžek pro těžké případy. Firma je ale musí teprve vyrobit, dodat je může příští měsíc.

Armáda je schopná polní nemocnici v Letňanech vybudovat do deseti dnů poté, co její přípravu v pátek nařídí vláda. Armáda poskytne stovku lůžek, zbývajících 400 dodá správa státních rezerv. Vojáci v letňanském areálu rozvinou polní nemocnici ve stávajících halách. Vybavení bude pocházet z armádní polní nemocnice, obsluhovat lůžka bude vojenský personál a vyčleněni k nim budou i zdravotníci z nemocnic, které mohou doplnit medici. Využity mají být dvě haly ze sedmi, které v areálu jsou.

Pomoc nabízejí Česku i ostatní země, připraveno pomoci Česku je například sousední Bavorsko, která je ochotno přijmout pacienty s koronavirem ve vážném stavu. Hasiči požádali o pomoc s lůžky ze zahraničí, Česko dnes vloží do evropského systému žádost o vybavení i personál. Česko nicméně podle Babiše udělá maximum pro to, aby si vystačilo samo.

Vedle stavby polní nemocnice v Letňanech se podle vicepremiéra a šéfa Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) intenzivně hledají další záložní kapacity v hotelech, lázních a jiných objektech. Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) mají být lůžka vyčleněna pro pacienty s covidem-19, urgentní medicínu a neodkladnou péči. Mluví o potřebě zdvojnásobení kapacit, to je přibližně 14.000, 15.000 lůžek, řekl Hamáček.

V nemocnicích personálně oslabených kvůli epidemii koronaviru by mělo pomáhat až 2400 mediků čtvrtých a pátých ročníků i budoucí farmaceuti či zubaři. Ambulantní specialisté požádali Prymulu o upřesnění, zda a za jakých podmínek případně počítá s jejich nástupem do nemocnic. Prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek vyzval lékaře, kteří odešli pracovat do ciziny, aby přijeli pomoci svým kolegům do Česka.

Lůžek v nemocnicích bude podle statistik kvůli stoupajícímu počtu pacientů s covidem-19 potřeba o 5000 více, z nich 700 s plicními ventilátory. Nemocnice mají omezit zbytnou péči, co nejdříve pacienty propouštět a vyhradit další lůžka při zachování akutní péče. Z některých modelů vyplývá, že současné kapacity by mohly být bez posílení vyčerpány už na konci října.

V Česku je k dispozici zhruba 31 procent z 23.201 lůžek s kyslíkem a 24 procent lůžek na anesteziologicko-resuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče, vyplývá z aktuálních statistik. Kromě lidí s vážným průběhem covidu-19 tam ale běžně směřují i lidé po úrazech nebo s jinými vážnými komplikacemi. Aktuálně volných je zhruba 48 procent z 1837 plicních ventilátorů, 72 procent z 316 přístrojů pro nahrazení funkce ledvin CRRT a 84 procent ze 73 přístrojů ECMO, které zajišťují mimotělní okysličování krve.

Aktuálně nakažených je v Česku přes 77.000, v nemocnicích bylo bezmála 2700 pacientů s koronavirem, z toho stav 518 z nich byl těžký. Aktuální čísla zveřejní ministerstvo večer. Od 1. března, kdy se v ČR objevily první případy covidu-19, se novým typem koronaviru infikovalo víc než 139.000 lidí, z toho přes 68.000 od začátku října. S prokázaným koronavirem dosud zemřelo 1172 lidí. Od začátku měsíce stoupl počet úmrtí lidí o 501 případů, což je víc než dvojnásobný počet než za celé září.

Kvůli úbytku cestujících se začíná omezovat veřejná doprava, MHD bude v řadě měst jezdit podle prázdninových jízdních řádů, regionální dopravu dočasně omezí od víkendu také České dráhy. Od středy jsou zavřené všechny školy s výjimkou mateřských a speciálních, nekonají se žádné kulturní, společenské ani sportovní akce, řada lidí pracuje z domova, scházet se je možné jen do maximálně šesti osob. Prymula dnes na twitteru vyzval lidi, aby zůstali doma. Jen drastické omezení sociálních kontaktů podle něj pomůže zabrzdit současný nápor epidemie.