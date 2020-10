Lůžek s intenzivní péčí je pro pacienty s covidem-19 zatím dost

Praha - V nemocnicích v Česku je z lůžek na anesteziologicko-resuscitačních odděleních (ARO) a jednotkách intenzivní péče (JIP) volná čtvrtina, z lůžek s kyslíkem je volná téměř třetina a přístrojů ECMO k zajištění mimotělního oběhu je volných 86 procent. Ministerstvo zdravotnictví dnes údaje k 11. říjnu zveřejnilo na webu, kde publikuje čísla o šíření koronaviru. Kapacita by měla pro pacienty s nemocí covid-19 zatím stačit, uvedl předseda České společnosti anestezie, resuscitace a intenzivní péče Vladimír Černý.

Vláda kvůli obavám z toho, aby nárůst počtu případů koronaviru a lidí hospitalizovaných s covidem-19 nezahltil zdravotnický systém, postupně zavádí omezení zasahující veřejný život, školní docházku, kulturu, sport i některé obory podnikání. Jde o speciální lůžka a přístroje pro vážně nemocné, ale také o personál, který je obsluhuje. Přibývá totiž koronavirem nakažených lékařů i dalších zdravotnických pracovníků.

Plicních ventilátorů bylo k neděli volných zhruba polovina z 1814, lůžek s kyslíkem bylo k dispozici 32 procent z 23.993, přístrojů ECMO pro nejtěžší případy selhání plic bylo volných 63 ze 73. Na ARO a JIP bylo možné obsadit 1018 lůžek z celkových 4012, přístrojů CRRT k náhradě funkce ledvin bylo volných 229 z 315.

"Stav aktuálních lůžkových i přístrojových kapacit je celkově dostačující ke zvládnutí aktuálního počtu pacientů s covid-19 vyžadující hospitalizaci," uvedl Černý, který vede poradní skupinu ministerstva zdravotnictví pro sledování kapacit v nemocnicích. Mezi kraji a i mezi nemocnicemi uvnitř krajů však podle něj mohou být rozdíly v obsazení kapacit, kvůli kterým mohou být nezbytné přesuny pacientů mezi nemocnicemi.

Černý uvedl, že dosavadní nárůst počtu hospitalizovaných s covidem-19 vede k postupnému omezování plánované zdravotní péče v řadě nemocnic. "K plošnému omezování či zastavení plánované péče zatím nedochází," doplnil.

Pokud by rostlo reprodukční číslo ukazující, kolik lidí jeden infikovaný koronavirem nakazí, bude podle Černého pro zachování odpovídající péče o nemocné s covidem-19 nutné zásadně omezit až zastavit plánovanou péči prakticky ve všech nemocnicích. "Pokud by k tomuto došlo, byla by odkládána v první řadě ta zdravotní péče, kde její odložení by nemělo být spojeno s dopadem na dlouhodobý léčebný výsledek pacienta," doplnil Černý. V sobotu ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) uvedl, že reprodukční číslo se zvýšilo na 1,4.

Podle Černého je lůžková kapacita ČR trvale sledována a vyhodnocována v takzvaném dispečinku intenzivní péče. Každá nemocnice musí údaje aktualizovat aspoň jednou denně, doplnil. Umísťování pacientů vyžadujících intenzivní péči řídí v každém kraji koordinátor, který spolupracuje se zdravotnickou záchrannou službou a vedením kraje. Každá nemocnice také připravuje nouzové kapacity lůžek pro pacienty s covidem-19.