Lunter rozhodl v prodloužení o výhře Mladé Boleslav nad Brnem 5:4

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v utkání 29. extraligového kola Brno 5:4 v prodloužení. O čtvrté porážce Komety z posledních pěti utkání rozhodl v čase 61:39 Mário Lunter. Hostům k úspěchu nepomohlo ani povedené vystoupení útočníka Tomáše Vincoura, který zaznamenal čtyři body za gól a tři asistence. Po nahrávce si kuriózně připsali oba gólmani Gašper Krošelj a Karel Vejmelka.

Více šancí měli v první polovině úvodní třetiny hosté, ale Krošelj si poradil se všemi pokusy hostů včetně dvou nebezpečných střel Vincoura. Vejmelka měl na druhé straně nejvíc práce se střelou Kousala. Další ohrožení si pro Vejmelku připravil jeho spoluhráč Mueller, který nebezpečně srazil přihrávku Luntera na vlastní branku.

Zatímco v první třetině se diváci branky nedočkali, v úvodních dvou minutách druhé části padly hned dva góly. Skóre otevřel dorážkou vlastní střely Mueller, na druhé straně přispěchal s odpovědí Bičevskis. A za chvíli bylo v domácích řadách ještě veseleji, když Bruslaře poslal do vedení v přesilovce Skalický dorážkou Ševcovy dělovky od modré čáry.

Jenže stejně dobře naložili s přesilovkou za čtyři minuty i hosté, když se podruhé v zápase prosadil Mueller. Než stačil hlasatel ohlásit střelce druhé branky Komety, už opět vedli domácí. Kombinaci čtvrté mladoboleslavské formace zakončil Najman.

Ze třetí třetiny uběhlo 35 vteřin a bylo opět vyrovnáno, když se z pravého křídla trefil Holík. Strhující podívaná pokračovala i nadále - Kometu dostal do vedení v přesilovce Vincour, ale tentokrát našli odpověď domácí, když se po vyhraném buly trefil Klepiš.

Další branka už v základní době nepadla, a tak se diváci dočkali prodloužení. V něm se o vítěznou trefu postaral slovenský útočník Lunter.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Vyrovnaný zápas, pro diváka parádní podívaná, padlo hodně branek. Mrzí nás, že jsme dostali góly při vstupu do druhé i třetí třetiny, ale naštěstí jsme dokázali najít odpověď. V prodloužení už jsme pak byli šťastnější my. Jsme rádi, že jsme urvali druhý bod. Utkání skvěle gradovalo, mělo výbornou úroveň."

Kamil Pokorný (Brno): "Když to vezmu komplexně, tak to bylo pro diváka velmi zajímavé utkání. Prvních dvanáct minut jsme hráli velmi dobře, reagovali jsme na hru Boleslavi, na kterou jsme se hodně připravovali. Ve druhé třetině začaly padat branky, ale vždy když jsme šli do vedení, tak jsme záhy inkasovali. Ve třetí třetině musím pochválit kluky za nasazení, ale i Boleslav hrála dobře. Dokázali jsme zase zápas otočit, jenže Mladá Boleslav zase srovnala. V prodloužení bylo první střídání naše, měli jsme tam dvě tutovky, ale nedali jsme, Boleslav v druhém střídání dala. Bodu si ale vážíme, oproti jiným zápasům jsme předvedli dobrý výkon."

BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno 5:4 v prodl. (0:0, 3:2, 1:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 22. Bičevskis (Pláněk, Krošelj), 28. Skalický (Ševc), 32. Najman (P. Kousal), 49. Klepiš (A. Zbořil), 62. Lunter (Najman) - 21. Mueller (Vincour, P. Holík), 32. Mueller (Vincour, Vejmelka), 41. P. Holík (Vincour, Gulaši), 47. Vincour (P. Holík, O. Němec). Rozhodčí: Lacina, Pražák - Komárek, Frodl. Vyloučení: 6:5, navíc Jeglič (Mladá Boleslav) 10 min. Využití: 1:2. Diváci: 3683.

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Kurka, Dlapa, Pláněk, Hrbas, Fillman - Klepiš, A. Zbořil, R. Zohorna - J. Stránský, Bičevskis, Lunter - Šťastný, Jeglič, Skalický - P. Kousal, Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera.

Brno: Vejmelka - O. Němec, Bartejs, Baranka, Pyrochta, Svozil, Gulaši, Malec - Mueller, P. Holík, Vincour - Svačina, Plekanec, Horký - Kucsera, Lev, Orsava - Kratochvíl, Kusko, Jenyš. Trenér: Zábranský.