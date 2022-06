Lula by v Brazílii uspěl už v prvním kole prezidentských voleb, tvrdí průzkum

Brasília - Levicový kandidát a bývalý brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva by mohl uspět už v prvním kole prezidentských voleb. Ukázal to výsledek průzkumu agentury Datafolha, který byl zveřejněn ve čtvrtek. Lula si udržuje velký náskok nad stávajícím prezidentem Jairem Bolsonarem, uvedla agentura EFE. Právě mezi těmito dvěma kandidáty se rozhoduje drtivá většina brazilských voličů.

Podle průzkumu agentury Datafolha by Lulovi dalo hlas 47 procent respondentů a Bolsonarovi 28 procent voličů. Ve srovnání s květnovou sondáží se tak preference obou politiků prakticky nezměnily.

Podle průzkumu ale sedm procent voličů chce přijít k volbám a odevzdat neplatný nebo prázdný hlas. Takové hlasy se však v brazilském systému nezapočítávají do účasti. Bez těchto hlasů by tak Lula měl 53 procent preferencí a Bolsonaro 32 procent. Lula by tak překročil hranici 50 procent a byl by zvolen v prvním kole voleb.

Velká většina brazilských voličů se rozhoduje právě mezi stávajícím prezidentem a jeho předchůdcem. Ostatní kandidáti tak mají výrazně nižší preference. Na třetím místě je středolevicový kandidát Ciro Gomes s osmi procenty hlasů. Dalším kandidátům průzkum přisuzuje maximálně dvě procenta preferencí.

"Tento průzkum znovu ukazuje, že brazilský lid se chce zbavit této tragické vlády," uvedl v reakci na výsledek sondáže Lula.

Rozsáhlý náskok Lulovi ukazují i další sondáže zveřejněné v posledních týdnech. Bolsonarova vláda čelí kritice za ekonomický stav země, který poznamenává vysoká inflace a silný růst životních nákladů.

Bolsonaro se také potýká s korupčním skandálem svého bývalého ministra školství a evangelického faráře Miltona Ribeira. Ten čelí obvinění, že rozděloval školní dotace ve prospěch svých známých a souvěrců. Odposlechy, kde se Ribeiro domlouvá na porcování dotací, zveřejnil v březnu deník Folha de S. Paulo a ministr musel odstoupit. Minulý týden na něho státní zástupce uvalil vazbu, kterou ve čtvrtek zrušil soud s odůvodněním, že muž nepředstavuje hrozbu pro vyšetřování.

Bolsonaro uvedl, že má ve svého bývalého ministra stále důvěru. Vyšetřování označil za nepodložené a Ribeirovo zatčení bylo podle něj "pokus o sesazení vlády".

První kolo prezidentských voleb se v Brazílii uskuteční 2. října.