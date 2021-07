Lukostřelkyně Horáčková prohrála s Nakamuraovou a na OH skončila

Tokio - Lukostřelkyně Marie Horáčková skončila v olympijské soutěži v Tokiu v prvním kole vyřazovací části. S Japonkou Miki Nakamuraovou prohrála 2:6.

Zápas začal remízou 26:26, stejné skóre se zrodilo i ve druhém setu. Ve třetím byla domácí reprezentantka o dva body úspěšnější (27:25), ve čtvrtém pak postup mezi 32 nejlepších pojistila závěrečnou desítkou, jedinou v celém duelu. Horáčková trefila tři osmičky a prohrála 24:28.

"Jsem docela spokojená, protože jsem to sama v sobě zvládla dobře a nebyla jsem z toho úplně vylekaná," řekla Horáčková "Šla jsem do toho docela sebevědomě, ale trošku nervozita tam asi byla. Neuměla jsem se tak dobře zpevnit, takže nelítaly žlutý (střed terče za 9 a 10 bodů), jak jsem chtěla. Jsem ale vlastně spokojená, pro mě byl v podstatě vrchol tady závodit a je to strašně skvělý."

V kvalifikaci, která se střílela ještě před slavnostním zahájením her, obsadila třiadvacetiletá Horáčková 34. místo z 64 účastnic soutěže. Nakamuraová byla o tři příčky lepší. Ve vyřazovací části pomýšlela závodnice z Plzně v Tokiu na osmifinále, ale dopadla stejně jako její matka Barbora, která startovala v Pekingu 2008 a rovněž vypadla v prvním kole.

Možnost postavit se do arény pro finálovou střelnici byla pro Horáčkovou velkým zážitkem. "Jsem ráda, že jsem tam mohla střílet, protože často se tam nedostanu. Je to o něčem jiném a strašně super," řekla. Sice v hledišti chyběli fanoušci, ale prázdné tribuny alespoň chránily střelkyně od silného větru. "Vlajky nahoře vlály hodně, ale dole se terčovnice tolik nehýbaly. Ladila jsem zaměřovač, ale vítr tady nebyl tak hrozný, ale není úplně příjemný," řekla.

Novinkou bylo měření tepu. Závodnice musely dát souhlas a při natahování tětivy a výstřelu se díky sadě tří kamer objevuje u jejich jména puls. "Je to zajímavé. Jsem pro, samotnou mě to zajímá. Normálně si tepovku neměřím, ale ráda se na záznam podívám," uvedla Horáčková a dodala, že na konci sezony třeba díky tomu zařadí do kondiční přípravy nové prvky.

"Tohle je totiž začátek, posun o úroveň výš," zopakovala, že start v Tokiu bere především jako velkou zkušenost. Věří, že se dostane na olympiádu do Paříže 2024. "Chci se hrozně vrátit. Protože to fakt je bomba," řekla Horáčková a nechce být sama. "Chceme se kvalifikovat i jako tým s Klárou Grapovou a Jindřiškou Vaněčkovou. Pevně věříme, že to dáme," prohlásila.