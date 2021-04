Lukl: Změna stavebního zákona ve Sněmovně je smutná až hanebná - video

Praha - Předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl považuje za smutné a hanebné, jak se během projednávání mění podoba nového stavebního zákona. Lukl to řekl v úvodním vystoupení na dnešním on-line setkání Svazu měst a obcí na téma financí. Postěžoval si na to, že loňská dohoda svazu s ministerstvem pro místní rozvoj ohledně podoby zákona nebude naplněna. Zákon měl v předložené podobě právě na základě loňské dohody přinést takzvaný hybridní model a zachovat stavební úřady na obcích. Sněmovna však vzala za základ poslanecký návrh, který stavební úřady převádí i s úředníky zcela pod stát. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) považuje Luklovo vyjádření za absurdní.

"Nám se v minulém roce podařilo dohodnout jakýsi kompromis, kdy jsme jednoznačně ukázali, že není chybou stavebních úřadů, ale spletí zájmů a samozřejmě dotčených orgánů, jakým způsobem trvá stavební řízení v naší zemi. Bohužel, v poslední době se ukazuje, že tento kompromis, tato slušná dohoda nebude naplněna. A je až smutné či hanebné, jakým způsobem dochází k finalizaci stavebního zákona u nás v naší zemi," řekl Lukl.

"Pevně věřím, že zabráníme tomu, aby došlo k rozvalu stavebního řízení," poznamenal. Řada starostů iniciuje petici, aby otevřela oči zákonodárcům, uvedl a dodal, že věří v kompromis.

Stavební zákon se připravuje již řadu let a vyvolává spory. Ve Sněmovně ho Piráti chtějí zamítnout. Sněmovna by ho mohla schvalovat již na své nynější schůzi, poté ho bude muset projednat Senát.

"Přijde mi trošku absurdní, že se Svaz měst a obcí ohání kompromisem a dohodou, která byla podstatou vládního návrhu zákona. Pokud byl kompromis z jeho pohledu správná cesta, tak proč dal k vládnímu materiálu nesouhlas? O tom, že je přechod stavebních úřadů pod stát lepší řešení než současný stav, je podobně jako legislativní rada vlády přesvědčená většina poslanců, ale i odborných svazů a institucí. A je výsostným právem poslanců tuto vůli projevit," uvedla Dostálová. Čistou státní správou podle ní získá občan lépe placené úředníky stavebních úřadů a také dodržování lhůt ze strany státu.

Dostálová již dříve poslancům řekla, že podle komplexního pozměňovacího návrhu hospodářského výboru, který nyní slouží jako základ, by stavební úřady mohly zůstat tam, kde jsou dnes. Byla by z nich územní pracoviště krajského stavebního úřadu. Ministryně vede řadu jednání se starosty, aby úřady mohly dál fungovat ve svých dosavadních prostorách. Již dříve uvedla, že úředníci by si mohli vzájemně pomáhat na těch úřadech, kde by se sešlo víc záměrů.

Ředitelka legislativní a právní sekce svazu Ivona Mottlová označila za hlavní problém komplexního pozměňovacího návrhu, že není podložen hodnocením dopadů regulace, tzv. RIA. "Nejsou známy personální dopady, nejsou známy finanční ani věcné dopady. V podstatě bude docházet k přechodu zhruba 7,5 tisíce úředníků územně samosprávních celků pod státní službu,“ popsala. Bude potřeba zajistit úředníky pro Nejvyšší stavební úřad i pro Specializovaný a odvolací stavební úřad i pro jejich územní pracoviště.

V případě úředníků bude zapotřebí třístranná dohoda mezi samotným úředníkem, novým stavebním úřadem a jeho nynějším zaměstnavatelem, tedy hlavně obcí. "Doposud není provedená analýza, kolik úředníků bude ochotno přejít,“ podotkla Mottlová. Podle výsledků letošního průzkumu Odborového svazu státních orgánů a organizací a Sdružení místních samospráv ČR chce pod státní správu přejít asi 40 procent úředníků stavebních úřadů. Mottlová poukázala i na to, že bude nutné řešit například rozvody sítí pro státní úřad nebo podatelny.

Chybí podle ní i analýza toho, zda samosprávy budou ochotné prostory státu pronajmout. Vláda v důvodové zprávě uvádí, že se nepočítá se stavbou budov pro zaměstnance, ale jen s pronájmem jiných prostor, třeba od Správy železnic, která má k dispozici asi 1200 nádražních budov.

Nový stavební zákon má podle vlády zrychlit stavební řízení a zkrátit dobu povolování. Ministerstvo pro místní rozvoj si od ní slibuje například zkrácení průměrné délky povolování u větších projektů na jeden rok.

Lukl dnes také poděkoval starostkám a starostům za to, jak si vedou v nynější těžké době. Odmítl, že by samosprávy v poslední málo utrácely. "Já se domnívám, že opak je pravdou a čísla o tom hovoří. Nejenom ta celková částka proinvestovaná, ale i to, co se v obcích a městech takto zbudovalo," prohlásil. "My, na rozdíl od státu, děláme jednu podstatnou věc. Že každou korunu, než ji vydáme, tak ji samozřejmě dvakrát obrátíme," dodal.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) na konci března řekla, že obce loni nevyužily všechny peníze, které mohly případně investovat. Šlo zhruba o 12 miliard korun. "Chci poukázat na to, že investiční potenciál u mnoha obcí nebyl využit tak, jak mohl být využít. Proto je důležité letos investovat a pomoci ekonomice," řekla tehdy.

