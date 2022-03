Lukašenko řekl, že vyslal posily na běloruskou hranici s Ukrajinou

Kyjev/Minsk - Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko dnes ohlásil posílení jižní hranice země s Ukrajinou dalšími vojenskými jednotkami. Označil to za preventivní krok, napsala běloruská státní agentura BelTA. Běloruská armáda podle Lukašenka zdvojnásobí svou vojenskou přítomnost na hranicích dobře vycvičenými mobilními jednotkami, které mají být schopné "zmařit jakoukoliv provokaci" či vojenské akce proti jeho zemi. Oznámil to krátce poté, co se v ukrajinských médiích objevily zprávy o pohybu běloruských jednotek na ukrajinském území.

"Naši generálové podnikli preventivní kroky a místo pěti praporních taktických uskupení tam rozvinujeme deset. Zítra (ve středu) a pozítří po jednom, po dvou uskupeních (...) Jsou to velmi dobře vycvičená a mobilní uskupení, připravená zmařit jakoukoliv provokaci a jakékoliv vojenské akce proti Bělorusku," prohlásil Lukašenko. Odvolal se na informace, podle kterých by se do Běloruska prý mohly pokusit proniknout z Ukrajiny skupiny diverzantů.

Náčelník běloruského generálního štábu Vektar Gulevič dnes ujistil, že na ukrajinském území není žádný běloruský voják. "Nemáme žádné agresivní plány. Pro nás je prvořadá ochrana hranic, ochrana naší územní celistvosti," zdůraznil generál podle agentury BelTA a na dotazy novinářů dodal, že může se stoprocentní jistotou prohlásit, že běloruští vojáci plní úkoly jen na běloruském území a že žádný z nich není na Ukrajině.

V ukrajinských médiích se dnes objevily zprávy, že běloruská vojska vstoupila do Černihivské oblasti Ukrajiny. Bělorusko se až dosud do ruského útoku proti Ukrajině nezapojilo svými ozbrojenými silami, ale poskytlo k ruské invazi své území a letecké základny. Tento krok Lukašenko na dnešní poradě s bezpečnostní radou a vedením vlády odůvodňoval hrozbou, že by ukrajinské rakety, připravené u hranic proti uskupení ruských vojsk, mohly zasáhnout běloruská města Gomel a Mozyr.