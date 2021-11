Migrační krize na hranici pokračuje. Minsk chce, aby EU přijala 2000 lidí

Varšava/Minsk - Migrační krize na polsko-běloruské hranici pokračuje. Mluvčí běloruského autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka uvedla, že v zemi je asi 7000 uprchlíků a Minsk navrhuje, aby Evropská unie vytvořila humanitární koridor do Německa pro 2000 z nich. Polské bezpečnostní složky v noci na dnešek zadržely skupinu asi 100 migrantů, kteří se pokusili nelegálně překročit hranici, sdělilo polské ministerstvo obrany. Podle mluvčí polské pohraniční stráže bylo pět cizinců - včetně tří dětí - převezeno do nemocnice. Z Minsku odletěl první repatriační let s migranty, který zorganizoval Irák.

"Evropská unie vytvoří humanitární koridor pro 2000 běženců, kteří se nacházejí v táboře (u hranic s Polskem). My se zavážeme pomoci (v rámci možností a pokud si to budou přát) zbývajícím 5000 k návratu do jejich vlastí," popsala prezidentská mluvčí Natallja Ejsmantová návrh, který podle ní Lukašenko předložil německé kancléřce Angele Merkelové během jejich telefonátu. Šéfka německé vlády podle ní souhlasila, že s představiteli EU návrh projedná. A to včetně "organizace humanitárního koridoru do Německa". Nejmenovaný zdroj zdroj z německé vlády ovšem později podle agentury Reuters řekl, že Berlín s Lukašenkem k žádné dohodě o řešení migrační krize na polsko-běloruské hranici nedospěl.

Polsko na pomezí s Běloruskem brání hranice celé Evropské unie a pokud by důrazně nezakročilo a pokud by EU selhala, mohly by se pokusit do Evropy přijít až stovky milionů migrantů, prohlásil v rozhovoru s německým bulvárním deníkem Bild polský premiér Mateusz Morawiecki. Řekl také, že uprchlická politika dosluhující kancléřky byla chybou a že žádné rozhodnutí o situaci na hranicích s Běloruskem nemůže padnout bez vědomí Varšavy. Merkelová tento týden telefonicky jednala s Lukašenkem dvakrát.

Z Minsku dnes mezitím podle běloruského vysílání stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) odstartoval první repatriační let migrantů, který zorganizoval Irák. K letu společnosti Iraqi Airways do Bagdádu se podle irácké diplomacie odbavilo 431 lidí.

Polská pohraniční stráž ráno prohlásila, že o násilné překročení hranic se v noci na dnešek pokusilo několik velkých skupin. Jedna z nich čítala asi 500 lidí, tvrdí ostraha polských hranic. Podle mluvčí pohraniční stráže Anny Michalské se incident týkající se této skupiny se odehrál u obce Dubicze Cerkiewne. Lidé podle ní házeli na polskou ostrahu hranic kameny a svítili jim do očí baterkami a lasery. "Zazněly výstřely ze signální pistole. Ve skupině byli běloruští vojáci (...) Pět lidí - muž, žena a tři děti z této skupiny - bylo převezeno do nemocnice (na polské straně)," uvedla Michalská, která neupřesnila povahu zranění migrantů. Prohlásila však, že jejich zdravotní stav je dobrý.

Za celou středu polská ostraha hranic zaregistrovala 501 pokusů o překročení bělorusko-polské hranice. To je podle agentury Reuters oproti předchozím dnům nárůst. Od začátku roku zaznamenala polská pohraniční stráž více než 33.000 pokusů o nelegální překročení bělorusko-polské hranice, uvedl server Onet.

Nevládní organizace Medyczny Zespól Ratunkowy PCPM (Zdravotnický záchranný tým PCPM), která se snaží pomáhat zraněným a vyčerpaným migrantům na polské straně hranic, dnes sdělila, že v lesích u hranic ošetřila v noci na dnešek tři zraněné migranty. Zdravotnickou pomoc poskytla mimo jiné syrským manželům. Ošetřovaná žena plakala a tvrdila, že v lese zemřelo její roční dítě, uvedli zdravotníci.

Z Běloruska zároveň od středy přicházejí zprávy, že řada migrantů tábory na běloruské straně hranice opouští, podle běloruské agentury BelTA byli přesunuti do nedalekého dopravně-logistického centra.

Několik tisíc migrantů, převážně z Blízkého východu, se před několika dny utábořilo v mrazivých teplotách na běloruské straně hranic s Polskem v naději, že se dostanou do Evropské unie. Západ obviňuje autoritářský režim Alexandra Lukašenka, že láká migranty do země a pak je posílá k hranicím s EU. Minsk se prý tak mstí za sankce, které unie uvalila na jeho režim kvůli porušování lidských práv. Běloruská strana podobná obvinění odmítá.

Přístup Běloruska k migrační krizi dnes odsoudili ministři zahraničí ekonomicky rozvinutých zemí ze skupiny G7. Minsk vyzvali k "okamžitému zastavení agresivní a vykořisťovatelské kampaně". Životy migrantů jsou zbytečně ohrožovány, uvádějí a žádají o povolení vstupu do pohraniční oblasti pro humanitární pracovníky a konvoje s pomocí.

Libanon mezitím nařídil aerolinkám létajícím z této blízkovýchodní země do Běloruska, aby na paluby letadel pouštěly pouze pasažéry, kteří mají běloruské občanství, povolení k pobytu nebo víza. Už dříve k podobnému kroku přistoupilo například Turecko nebo Spojené arabské emiráty, které zakázaly přepravu občanů některých blízkovýchodních zemí do Běloruska. Běloruská společnost Belavia dnes oznámila, že přestane umožňovat občanům Afghánistánu, Iráku, Libanonu, Libye, Sýrie a Jemenu vstup na palubu svých letadel při odletech z uzbeckého Taškentu do Minsku.