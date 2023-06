Lukašenko hrozí jadernými zbraněmi v případě agrese vůči Bělorusku

Minsk - V případě agrese vůči Bělorusku nebudeme váhat s použitím jaderných zbraní, prohlásil běloruský autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko podle ruské státní agentury TASS. Rozmístění ruských taktických jaderných zbraní v Bělorusku má podle něj sloužit jako odstrašující prostředek proti případnému "agresorovi". Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden uvedl, že Rusko tyto zbraně začne v sousední zemi rozmísťovat po dokončení výstavby jejich skladovacích objektů 7. až 8. července. Moskva opakovaně uvádí, že její jaderné zbraně na běloruském území zůstávají pod ruskou kontrolou.

"Myslím, že sotva kdo by chtěl bojovat se zemí, která má takové zbraně. Je to odstrašující prostředek," řekl Lukašenko. "Nedej bože, abych se v současné době musel rozhodovat o použití těchto zbraní. Ale nebude žádné váhání, pokud by došlo k agresi proti nám," dodal. Podle běloruské státní agentury Belta uvedl, že o jejich rozmístění na běloruském území požádal Rusko sám, aby tak "zaručilo bezpečnost" jeho země.

Minsk a Moskva v květnu podepsaly dokumenty ohledně rozmístění nestrategických ruských jaderných zbraní v Bělorusku. Lukašenko následně tvrdil, že Rusko s jejich přesunem už začalo. Putin nicméně minulý týden uvedl, že Moskva jaderné zbraně v Bělorusku začne rozmisťovat poté, co 7. či 8. července skončí "příprava příslušných zařízení".

Dnes Lukašenko podle agentury Reuters prohlásil, že ruské taktické jaderné zbraně budou rozmístěny na území Běloruska během "několika dní". "Vše je připraveno. Myslím, že za několik dní budeme mít to, o co jsme žádali. A dokonce i něco více," uvedl.

Šéf ruského ministerstva obrany Sergej Šojgu mezitím upozornil, že nestrategické jaderné zbraně v Bělorusku budou nadále pod kontrolou Moskvy, která si také vyhrazuje právo rozhodovat o jejich případném použití. Totéž už dříve uvedl ruský prezident Vladimir Putin a potvrdilo to běloruské ministerstvo zahraničí.

Expert Pavel Podvig z Ústavu OSN pro výzkum odzbrojení (UNIDIR) na konci května podle běloruského opozičního serveru Zerkalo vyjádřil názor, že ruské jaderné zbraně se i přes veřejná prohlášení do Běloruska ve skutečnosti nejspíš vůbec nedostanou a Lukašenko jimi disponovat nebude.

Z politických důvodů je podle Podviga důležitá především sama možnost rozmístění a výcviku obsluh jako ukázka toho, že i Rusko si může dovolit praxi, jaká existuje v Severoatlantické alianci. NATO má program, v jehož rámci mají USA své jaderné zbraně v několika evropských zemích. Samo fyzické rozmístění jaderných zbraní v Bělorusku proto není nutné. Úplně se podle odborníka možnost rozmístění skutečných jaderných zbraní v Bělorusku vyloučit nedá, ale tato pravděpodobnost je "velmi malá", řekl Podvig serveru.