Lukašenko: Bělorusko se zapojí do bojů na Ukrajině, pouze pokud bude napadeno

Minsk - Bělorusko se zapojí do bojů na Ukrajině po boku Rusů zatím pouze v případě, že bude samo napadeno, řekl běloruský vůdce Alexandr Lukašenko. Odpověď na jakoukoliv agresi vůči Bělorusku bude podle něj tvrdá, informovala běloruská státní agentura Belta.

Bělorusko, které je nejbližším spojencem Ruska, sice nevyslalo své vojáky do války proti Ukrajině, ale poskytlo Moskvě k útoku proti sousední zemi své území a letiště. V počáteční fázi invaze odtud ruská vojska vedla ofenzivu na Kyjev. Ukrajina se obává, že by se Bělorusko mohlo do války zapojit na straně Ruska ještě intenzivněji.

"Jsem připraven bojovat společně s Rusy z území Běloruska zatím jen v jediném případě: pokud odtamtud (z Ukrajiny) přijde jediný voják zabíjet mé lidi," řekl novinářům Lukašenko. "Pokud se dopustí agrese proti Bělorusku, bude následovat tvrdá odpověď," dodal. Toto podle něj neplatí jen pro Ukrajinu, ale všechny sousedy Běloruska.

Běloruský vůdce zároveň popřel zvěsti o chystané mobilizaci v zemi. Podle něj mohou Bělorusové v této věci "žít naprosto klidně". "Pokud pocítíme hrozbu války, provedeme mobilizaci. Zatím žádná taková hrozba neexistuje," řekl Lukašenko.

Lukašenko v lednu bez bližších podrobností uvedl, že Kyjev nabídl Minsku uzavření smlouvy o neútočení. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na to ujistil, že Ukrajina se nechystala, ani nechystá napadnout sousední zemi.