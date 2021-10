Praha - Komik, spisovatel a herec Lukáš Pavlásek uzavřel knihou Rok ajťáka trilogii, kam patří předchozí díly Z deníku ajťáka a Ajťák vrací úder. Trilogii považuje za ukončenou, do budoucna však nevylučuje, že se k bláznivým příběhům zaměstnanců IT oddělení s názvem Hnízdo ještě vrátí. "Takhle třeba po mnoha letech pokračují deníky Adriana Molea od Sue Townsendové," připomněl v dnešním rozhovoru s ČTK.

Sérii zábavných knih o ajťákovi předcházela nabídka psát do časopisu pro pracovníky IT pravidelný sloupek. "Místo toho mě napadlo vymyslet si ajťáckou partu a z toho vznikl seriál. První kniha Z deníku ajťáka je ještě psaná jako jednotlivé příběhy do jednoho měsíce uzavřené, protože časopis byl měsíčník. Další knihy už jsem psal formou deníku. Je to náhoda, kdyby mě tenkrát oslovil nějaký medicínský časopis, psal byl příběhy o lékařích," uvedl Pavlásek.

Díky dotisku aspiruje první díl Z deníku ajťáka na označení bestseller, za který se v České republice považuje 10.000 prodaných výtisků. "Prostředí ajťáků mi dalo možnost si vymýšlet. Není to úplně pro děti, ale ulítlost příběhů ty větší oslovila, je to i pro dospělé puberťáky," konstatoval Pavlásek.

Pozornost vzbudila i předchozí Pavláskova knižní tvorba. Mimo jiné získal Cenu Miroslava Švandrlíka za nejlepší humoristickou knihu roku 2019. Uspěl s povídkovou knihou Soutěž jedlíků, přičemž porota vyzdvihla jeho narativní i jazykový nadhled. "Vyhledávám absurdní situace ze života, posouvám zdánlivě nudné věci, které pozoruju kolem sebe. Nemám moc rád vážný pohled na svět a patos, vždycky nějak musím shodit realitu," podotkl.

Zájem veřejnosti již před lety Pavlásek vzbudil účinkováním v reklamě a stand-up výstupy. Nedávno měl v pražském divadle Gong premiéru jeho druhý celovečerní stand-up speciál Planeta slepic, se kterým, stejně jako s předchozím Kdo nepláče není Čech jezdí po celé České republice. "Stand-up je asi to nejvíc, co dělám. Líbí se mi v tom žánru zkratka, ve které se můžu vyjádřit ke všemu na světě a všechno zlehčit. Tenhle žánr je specifický v tom, že je člověk na všechno sám. Představuje to výzvu, která mě baví," sdělil.

Pavlásek se však prezentuje i vážnější tvorbou, například texty písní. "Nerad se odhaluju, vyhovuje mi, že je zazpívá někdo jiný a já se mohu za ty verše schovat. Odmala mě bavilo něco si vymýšlet a psát. A neskromně si myslím, že těch pár textů třeba pro Lenku Novou se mi celkem povedlo," řekl Pavlásek, který pokračuje i ve své talk show o poezii Večer jedna báseň.

Pořad se od roku 2017 koná pravidelně každý měsíc v Anti.kvariátu Dejvického divadla. Mezi hosty se tam objevili třeba Aleš Háma, Bogdan Trojak, Václav Kopta, Petr Čtvrtníček, Jiří Dědeček, Ester Kočičková, Petra Nesvačilová, Xindl X nebo Miloš Pokorný. "Zvu si různé osobnosti, myslím, že každý zajímavý člověk má rád poezii. Tak si o tom povídáme, a když to začne být moc vážné, odlehčíme večer nějakým humorem," uvedl.

Mezi další Pavláskovy aktivity patří improvizační představení Milostný trojúhelník, které hraje v pražském divadle Dobeška. Jeho hereckými partnery tam 1. listopadu budou Martin Zbrožek a Anna Polívková. "My vždy vyjdeme před publikum a začneme vymýšlet celý příběh. Přímo na místě vznikne divadelní hra, kterou se přítomní nechávají unášet. Uvidíme, kam nás to tentokrát dovede," dodal Pavlásek.