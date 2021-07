Lukáš je hrdina, přeji mu to nejlepší, řekl Mahdžúb z týmu uprchlíků

Tokio - Za hrdinu, jemuž přeje úspěch, označil judista Džavád Mahdžúb svého přemožitele z osmifinále olympijského turnaje Lukáše Krpálka. Třicetiletý rodák z Íránu, který po emigraci startoval v Tokiu v týmu uprchlíků, sice podlehl v kategorii nad 100 kilogramů českému reprezentantovi na ippon, netajil však spokojenost s tím, že mohl po problematických třech letech opět startovat mezi elitou.

"Bylo to už potřetí, co jsem se s Lukášem pral. On je ale hrdina, olympijský vítěz. Přeji mu to nejlepší. Vím, že je ve své zemi hrdinou. Lidi ho milují," řekl novinářům Mahdžúb, který v úvodu soutěže vyřadil Němce Johannese Freye.

Mahdžúb je mistrem Asie z roku 2013 a získal 14 medailí ve Světovém poháru. Na olympiádě v Riu startoval ve stejné váhové kategorii jako tehdy Krpálek do 100 kilogramů, ale skončil už ve druhém kole. Na hrách v Londýně před devíti lety nenastoupil proti soupeři z Izraele kvůli údajným zdravotním potížím. Írán židovský stát neuznává a svým sportovcům zakazuje s jeho reprezentanty soupeřit.

Později Mahdžúb emigroval do Kanady a nyní startoval pod vlajkou týmu uprchlíků, který má v Tokiu 29 sportovců, z toho šest judistů. "Mezinárodní olympijský výbor podporuje všechny. Je to dobrý projekt pro všechny uprchlíky, mezi které patřím i já," uvedl Mahdžúb. "Být dnes uprchlíkem je těžké. Život je pak náročnější. Nezačínáte od nuly, ale od minus deseti. U profesionálních sportovců je to ještě těžší," řekl muž, který na velké mezinárodní scéně startoval naposledy v roce 2018.

I přes brzký konec po dvou zápasech byl rád, že se mohl pod pěti kruhy znovu objevit. "Je to má třetí olympiáda a je skvělé si říct, že jsem tu dnes byl. Od roku 2018 to byl můj první zápas. Jsem rád, jsem mohl jít na tatami," dodal Mahdžúb.