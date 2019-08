Lukaku vyměnil Manchester United za Inter Milán

Manchester - Belgický fotbalový útočník Romelu Lukaku přestoupil z Manchesteru United do Interu Milán. O transferu informoval italský klub, který podle médií za šestadvacetiletého rodáka z Antverp zaplatil 80 milionů eur, zhruba dvě miliardy korun.

"Inter není pro každého, a proto jsem tady," uvedl ve videu na twitterovém účtu Interu Lukaku, který s Nerazzurri podepsal pětiletou smlouvu s údajným ročním příjmem devět milionů eur.

Lukaku měl v Manchesteru smlouvu do roku 2022, ale v minulých dnech místo s United trénoval s Anderlechtem. Za to dostal od svého zaměstnavatele pokutu 400.000 eur. Dnes urostlý útočník přiletěl na lékařskou prohlídku do Milána, kde ho ve dvě hodiny v noci čekalo zhruba pět set nadšených fanoušků.

Lukaku byl vysněnou posilou trenéra Interu Antonia Conteho, jenž ho chtěl získat už v době, kdy trénoval v Chelsea. Právě v tomto londýnském klubu zahájil Lukaku v roce 2011 kariéru v Premier League, kde hrál také za West Bromwich a Everton.

Manchester belgického kanonýra koupil před dvěma lety z Evertonu za 85 milionů eur. Lukaku vstřelil v 96 zápasech za United 42 gólů, nicméně v druhé polovině minulé sezony před ním dostával v sestavě často přednost anglický útočník Marcus Rashford.

Za belgickou reprezentaci odehrál syn konžských rodičů už 81 zápasů a s 48 góly je jejím historicky nejlepším střelcem.