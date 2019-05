Luhačovické lázně uložily do základů kolonády časovou schránku

Vedení společnosti Lázně Luhačovice uložilo 15. května 2019 do základů rekonstruované kolonády na Lázeňském náměstí časovou schránku. Vložilo do ní současné dokumenty a předměty, například dopis generálního ředitele, láhev Vincentky či lázeňský pohárek.

Luhačovice (Zlínsko) - Vedení společnosti Lázně Luhačovice dnes uložilo do základů rekonstruované kolonády v Luhačovicích na Zlínsku časovou schránku. Sedmikilová nerezová schránka obsahuje dopis generálního ředitele lázní, láhev minerální vody Vincentka, lázeňský pohárek i láhev slivovice, řekl dnes novinářům generální ředitel lázní Eduard Bláha.

Do schránky umístil i fotografie ze současnosti, luhačovické a lázeňské noviny, průvodce sezonou, jídelníček hotelu, mince i text v datové podobě.

"Místo, kde bude schránka čekat na své objevení, jsme nezvolili náhodně. Rozhodli jsme se ji umístit symbolicky uprostřed kolonády přímo u bývalého pramene Amandky, kde již na podzim po dokončení rekonstrukce vznikne druhé veřejné pítko Vincentky," uvedl Bláha, který ve svém dopise také popsal změny v Luhačovicích i plánované akce. Impulsem k uložení časové schránky byly náhodně objevené předměty při rekonstrukci kolonády.

Lázeňská kolonáda s halou Vincentka patří mezi kulturní památky a je součástí areálu navrženého na Seznam světového dědictví UNESCO. Rekonstrukce kolonády, haly Vincentka i dalších objektů v lázeňském areálu začala loni v září. Objekty získají původní podobu, postaveny byly na přelomu 40. a 50. let minulého století podle projektu architekta Oskara Poříska. Projekt si vyžádá asi 104 milionů korun, z toho evropská dotace by měla činit přes 98 milionů korun.

Obnova haly Vincentka by měla být hotová na konci léta, kolonáda by se po úpravách měla veřejnosti otevřít v říjnu. Na kolonádě se změní zejména její střed u bývalého pramene Amandka, střecha kolonády bude v daném místě prosklená, jak bylo v původním projektu. Změní se i osvětlení kolonády. Lázně investují také do úprav malých obchodů na kolonádě.