Lucie Bílá vydává album album Ta o mně a cítí se jako podzim

Praha - Zpěvačka Lucie Bílá vydává osobně laděné album s názvem Ta o mně a cítí se jako "krásný a barevný podzim". Nahrávku provází klip k písni Mám ráda život, která ukazuje, že v jejím životě v současné době hraje velkou roli dobrá nálada a pohoda. Některé nové písně představí 10. prosince v pražské O2 areně na vystoupení, které bude předcházet vánočnímu turné. Bílá to uvedla v rozhovoru s ČTK.

"Já samozřejmě patřím mezi ty lidi, kteří si mysleli, že budou v roce 2000 mrtví na stáří. Ale najednou máme rok 2019 a stále tu jsem a je mi nádherně. A je mi možná nádherně také proto, že si uvědomuju, že už nejsem ani jaro ani léto, ale barevný, pestrý podzim. Podzim je krásný, klidný a vyrovnaný. Neznamená to, že se netěším na zimu, ale spěchat ke mě nemusí. Podzim je krásný," řekla ČTK zpěvačka.

Během tří let se vybíralo z více než čtyřiceti původních písní, z nichž následně producenti s Bílou připravili třiadvacet demonahrávek, ze kterých se nakonec na album dostalo 13 skladeb. Leitmotivem jejich textů je láska ve všech možných podobách a radost ze života. Autorem prvních dvou singlů z alba je Marek Ztracený. Jedná se o písně Mám ráda život a Protože, která původně vznikla jako dárek k narozeninám partnerovi Bílé Radkovi Filipimu.

"Hledala jsem ke spolupráci kolegy, které mám ráda a o kterých jsem doufala, že i oni mají rádi mě. Měla jsem jasnou představu, o čem a jak to chci zpívat, a na to jsem potřebovala někoho, kdo mě bude rád poslouchat a nebude mu vadit, když mu budu remcat do práce. A Marek Ztracený udělal přesně to, co jsem chtěla. Dokonce v textech použil moje slova, takže mám pocit, jako bych je napsala já," sdělila Bílá.

Dalšími autory na albu Ta o mně je dvojice Jan Vávra - Jana Infeldová ze skupiny Jananas, kteří se na nahrávce podílí písněmi 3 dny a Cirkus bude i textem k emotivní skladbě Domov, věnované mamince Lucie Bílé. O charitativních aktivitách Bílé vypráví jejich skladba Tenkou nití. "Chtěla jsem písničku, která by vysvětlila, proč to vlastně dělám. A proč ty růžence, korálky a andělíčci. Když se mi v rukou něco tvoří a vidím výsledek, tak se mi v duši rozhostí klid, protože ráda věci dokončuji. Za získané peníze za své ručně dělané šperky a růžence kupuji invalidní vozíky," vysvětlila.

Bílá si ke vzniku alba pozvala i další nové spolupracovníky. Skladbu Nadechnout napsal a částečně i produkoval mladý zpěvák a skladatel Marcell, písničkou Léto přispěla slovenská zpěvačka Zuzana Mikulcová a skladbou Nevěřím Patricie Fuxová známá z vlastního projektu Vesna. Závěrečná ukolébavka Pojď klidně spát je výsledkem spolupráce Jany Kirschner a dalšího zástupce mladé generace, textaře Petra Soukupa. "Písnička od Jany je krásná a ona nazpívala demosnímek tak skvěle, že se mi to ani nechtělo přezpívat," podotkla Bílá.

Klip Mám ráda život natočila režisérka Tereza Kopáčová. "Ukazuje, že v mém životě velkou roli nyní hraje smích, dobrá nálada a pohoda. Dříve jsem pořád s něčím vnitřně bojovala. Teď už si ničím nekomplikuji život, neopakuji stejné chyby. Našla jsem si toho nejvhodnějšího partnera, neřeším hlouposti okolo a mám pocit, že to teprve teď mohu naplno rozbalit," prohlásila Bílá.

Zpěvačka mimo jiné hraje již 11.let Carmen, druhým rokem muzikal Sestra v akci v Hudebním divadle Karlín, příležitostně spolupracuje s kapelou Arakain, se kterou zpívala na začátku své kariéry. Předchozí studiové album se stručným názvem Hana vydala před třemi lety.