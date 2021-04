Lucie Bílá plánuje na své 55. narozeniny uspořádat on-line koncert

Praha - Zpěvačka Lucie Bílá plánuje na své 55. narozeniny, které připadnou na 7. dubna, potěšit lidi on-line koncertem vysílaným na webu Divadla Lucie Bílé, jehož je spolumajitelkou. Na streamovaném vystoupení, které bude k dispozici zdarma, zazpívá ze scény dříve známé jako divadlo Ta Fantastika za doprovodu skupiny vedené Petrem Maláskem. "Za kamerou bude můj syn Filip, v sále mi záda jistí partner Radek (Filipi) a bratr Karel (Zaňák), takže to bude taková trochu rodinná oslava prací," řekla v rozhovoru s ČTK Bílá.

Původně měla mít Bílá narozeninový koncert v pražské Lucerně, musela ho však kvůli pandemické situaci odložit. "Streamovaný koncert je příležitost, jak alespoň zprostředkovaně oslavit narozeniny s lidmi a jak jim dát nějaký dárek. Cítím, že teď je doba, kdy mohu trochu splatit příznivcům to, co pro mě dělají celou moji kariéru, a potěšit i ty, kteří by si třeba nemohli lístek na můj koncert koupit," uvedla.

Populární zpěvačka a muzikálová herečka je ráda, že se může připojit kdokoliv, třeba lidé z domovů pro seniory. "Nemají to teď jednoduché, když se nemohou vidět se svými příbuznými," podotkla. Vedle dalších charitativních aktivit je Bílá patronkou projektu Ježíškova vnoučata, v jehož rámci mimo jiné posílá klientům domovů pro seniory vlastnoručně vyrobené šperky.

Volný čas, který má vzhledem ke zrušeným vystoupením, využila Bílá k rekonstrukci divadla v Praze, kulturního centra v rodné obci Otvovice i tamní restaurace, která se kvůli protiepidemickým opatřením musela stejně jako jiné podniky omezit na okénkový prodej. "Je to těžké pro každého i pro mě. Po celém světě se nezpívá, nemohu dělat svoji práci, kterou jsem pětatřicet let posedlá," konstatovala.

O odvrácené straně popularity vypráví nová kniha Bílé Posílám to dál, kterou vydala koncem minulého roku. Vypráví v ní o tom, jak musela unést smrt maminky, mediální nátlak i zrušení největšího koncertu své kariéry v pražské O2 areně.

Zatím poslední studiové album vydané před dvěma lety pod názvem Ta o mně je osobně laděné a ukazuje, že v životě Bílé nyní převládá pozitivní přístup. "Mám větší svobodu, větší jistotu v zádech i větší nadhled. Ta svoboda mě opravdu těší. Naučila jsme si brát pozitivní věci i ze svých chyb a těžkých chvil a vyjít z toho posílená," řekla ČTK u příležitosti letošních narozenin.

Bílá je komerčně jednou z nejúspěšnějších tuzemských zpěvaček. Na svém kontě má více než dva miliony prodaných nosičů. Mimo jiné hraje již 12 let Carmen a třetím rokem muzikál Sestra v akci v Hudebním divadle Karlín, chystá obnovenou premiéru muzikálu Láska je láska ve svém divadle. Příležitostně spolupracuje s kapelou Arakain. Má 14 televizních cen Tý Tý, dvacetkrát zvítězila v anketě Český slavík a dvanáctkrát získala cenu České hudební akademie Anděl. Je držitelkou Ceny Thálie za titulní roli v muzikálu Johanka z Arku.