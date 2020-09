Lucenko slaví premiérový triumf na Tour, dál vede Yates

Le Teil (Francie) - Kazašský cyklista Alexej Lucenko vybojoval po samostatném úniku první etapový vavřín na Tour de France. V druhém vrchařském dojezdu letošního ročníku porazil o 55 sekund Španěla Jesuse Herradu. Žlutý trikot lídra udržel po 6. etapě Brit Adam Yates, jenž se vedení v průběžném pořadí ujal ve středu po penalizaci Juliana Alaphilippea.

Sedmadvacetiletý jezdec stáje Astana Lucenko se oddělil z původně osmičlenné skupiny uprchlíků a do cíle 191 kilometrů dlouhé trasy na vrcholu Mont Aigoual ve výšce 1560 metrů nad mořem dojel s neohroženým náskokem.

Místo k útoku si vybral už při obhlídce trasy, nastoupil v nejprudším místě stoupání do průsmyku Col de la Lusette zhruba 20 kilometrů před cílem. "V té nejstrmější pasáži jsem do toho dal všechno. V hlavě jsem byl přesvědčený, že to dokážu," řekl Lucenko, jenž se na Tour radoval z etapového vavřínu jako druhý Kazach v historii po Alexandru Vinokurovovi.

Za Herradou svedl úspěšný souboj o třetí místo Greg van Avermaet, belgický týmový kolega Jana Hirta ze stáje CCC porazil Američana Neilsona Powlesse. Za Lucenkem zaostali o dvě a čtvrt minuty.

Všichni favorité na celkové pořadí se dnes drželi pohromadě a do cíle dojeli v hlavním pelotonu se ztrátou téměř tří minut na Lucenka. Nástupem v samém závěru získal sekundu na soupeře Alaphilippe, jenž byl klasifikován na pátém místě. V celkovém pořadí zůstal s patnáctisekundovým mankem na 16. příčce.

Yates, jenž dojel desátý, dál vede o tři sekundy před Primožem Rogličem, třetí Tadej Pogačar ztrácí sedm sekund.

Čeští cyklisté Hirt a Roman Kreuziger, kteří nemají ambice na umístění v celkovém pořadí, dojeli až za hlavním polem. Hirt ztratil na 65. místě téměř jedenáct minut, Kreuziger nabral na 120. příčce bezmála 27 minut.

V pátek peloton čeká rovinatá 168 kilometrů dlouhá etapa z Millau do Lavauru. Cyklisty na ní čekají jen dva vrcholy třetí a jeden čtvrté kategorie, ke slovu by se tak opět mohli dostat spurteři v hromadném dojezdu.

Cyklistický závod Tour de France - 6. etapa: Le Teil - Mont Aigoual (191 km):

1. Lucenko (Kaz./Astana) 4:32:34, 2. Herrada (Šp/Solutions Credits) -55, 3. Van Avermaet (Belg./CCC) -2:15, 4. Powless (USA/EF Pro Cycling) -2:17, 5. Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick Step) -2:52, 6. Mollema (Niz./Trek-Segafredo), 7. Kwiatkowski (Pol./Ineos Grenadiers), 8. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers), 9. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers), 10. A. Yates (Brit./Mitchelton-Scott) všichni -2:53, ...65. Hirt (ČR/CCC) -10:48, 120. Kreuziger (ČR/NTT) -26:47.

Průběžné pořadí:

1. A. Yates 27:03:57, 2. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -3, 3. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) -7, 4. Martin (Fr./Cofidis) -9, 5. Bernal, 6. Dumoulin (Niz./Jumbo-Visma), 7. Chaves (Kol./Mitchelton-Scott), 8. Quintana (Kol./Arkéa-Samsic), 9. Bardet (Fr./AG2R La Mondiale), 10. López (Kol./Astana) všichni -13, ...89. Hirt -49:46, 125. Kreuziger -1:08:21.