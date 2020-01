Loutkářské muzeum v Chrudimi otevřelo výstavu Ultrafialové retro

Chrudim - Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi zahájilo novou výstavu nazvanou Ultrafialové retro. Po letech se tak do Mydlářovskho domu vrací kdysi velmi oblíbené luminiscenční divadlo. Expozice je také symbolickou poctou průkopníkovi tohoto typu divadla, českému režisérovi a výtvarníkovi Františku Tvrdkovi, od jehož narození uplynulo 26. ledna 2020 100 let. Uvedl to Břetislav Oliva z muzea.

Luminiscenční divadlo umožňuje loutkám v místnosti s ultrafialovým světlem zářit a světélkovat. Dosahuje se toho použitím speciálních barev obsahujících takzvané luminofory. Ve světélkující loutky se pod ultrafialovým světlem proměňují i sami návštěvníci.

František Tvrdek inscenoval interiér a kostýmy s použitím techniky luminiscence již od 40. let 20. století, v 50. letech vedl Luminiscenční laboratoř v pražském Scénografickém institutu. V roce 1960 založil vlastní soubor Luminiscenční divadlo Františka Tvrdka, který procestoval 21 zemí a podílel se na více než 50 televizních produkcích. Velmi oblíbené byly zejména ty pro Norddeutscher Rundfunk a pro východoněmeckou televizi. Od roku 1990 pak až do své smrti v roce 2009 spolupracoval s Divadlem Image, které dodnes pokračuje v jeho odkazu. Na přípravě výstavy muzeum spolupracovalo s blízkou spolupracovnicí Františka Tvrdka Irenou Hinterleitnerovou, která vedle sdílení vzpomínek a cenných informací pro výstavu zapůjčila některé loutky.

Expozici doplní rovněž interaktivní luminoherna, kde si kouzla s barvami a světlem vyzkouší sami návštěvníci. Výstava bude otevřená do 9. ledna 2022.