Loutkářské muzeum v Chrudimi otevřelo obměněnou stálou expozici

Chrudim - Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi dnes slavnostně otevřelo obměněnou stálou hlavní expozici Magický svět loutek. V historickém renesančním Mydlářovském domě byla poprvé instalována v roce 2012. V pozměněné podobě návštěvníkům nabízí audiovizuální prezentace vystavených exponátů, interaktivní prvky i nové předměty ze sbírek.

"Hlavním záměrem obměny stálé expozice je, vedle jejího oživení a zatraktivnění pro návštěvníky, také snaha ukázat některé vzácné sbírkové předměty a artefakty spjaté s loutkovým divadlem, které byly před zraky veřejnosti dosud ukryty v depozitáři," uvedl Břetislav Oliva z muzea.

Mezi takové patří loutky Jiřího Trnky nebo kompletní výprava představení Enšpígl, jedné z nejdůležitějších inscenací moderního českého loutkového divadla. Celou scénu včetně vyřezávaných loutek vytvořil František Vítek. V malém sále, dříve věnovaném maňáskům, se návštěvníci seznámí s filmovou loutkovou tvorbou. Vedle filmových loutek Jiřího Trnky budou vystavené také loutky Břetislava Pojara nebo Karla Zemana a loutky z televizní tvorby manželů Lamkových. V části věnované zahraničí budou moci návštěvníci díky interaktivní videoprezentaci zhlédnout loutkářské umění z celého světa, více prostoru také dostane vietnamské vodní divadlo.

Expozice je také rozšířena o poslechový koutek, kde se budou moci lidé přenést nazpět v čase a poslechnout si zvukové ukázky z muzejní sbírky, zaposlouchat se do hlasů potomků starých kočovných loutkářů nebo do příběhů legendárního Spejbla a Hurvínka v podání Josefa Skupy či Miloše Kirschnera. Pro návštěvníky muzeum navíc připravilo aplikaci audioprůvodce, kterou bude možné si stáhnout do mobilního telefonu.

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi zřizované ministerstvem kultury patří k turisticky nejnavštěvovanějším cílům východních Čech s více než 35.000 návštěvníky každý rok. Bylo založeno 2. července 1972. Od svých počátků sídlí v renesančním takzvaném Mydlářovském domě, využívá i prostory sousedního objektu a protějšího domu číslo 68, kde je umístěno centrum pro dokumentační, badatelskou a publikační činnost. Základem muzejních sbírek se staly dary ze soukromé sbírky Jana Malíka. Dnes vlastní muzeum kolem 50.000 sbírkových předmětů.