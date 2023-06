Pardubice - Rozkvetlou louku pod pardubickým zámkem sekala koňská žečka. Tradiční způsob sečení trávy se pro tento typ lokality hodí a může být i atrakcí pro obyvatele. ČTK to řekl Vlastislav Šanda ze Služeb města Pardubice.

"Jednak je to šetrné k přírodě, koně při sekání narušují zem, semínka bylin mají možnost snadněji vzklíčit. Myslím si, že je to atraktivní a mohla by se z toho stát tradice a zpestření pro obyvatele," uvedl Šanda.

Na sekání trávy se využívá pracovní plemeno český norik, v zápřahu byla dvojice koní. Statní koně pracují v lese, na poli či tahají povozy. Dnes se vydali se svým majitelem posekat louku v Pardubicích, která menšímu člověku dosahovala zhruba po pás.

"Práce s koňskou sekačkou není hračka. Ona se louka obecně seká špatně, nesmí být moc hustá a přerostlá," řekl Josef Hradec z Hřebčína mezi lesy, které působí v Horním Jelení na Pardubicku. Je několikanásobný mistr orby, reprezentuje Česko také na Slovensku.

Sekačka, kterou Hradec používá, je ještě původní, stará desítky let a stále funkční. "Vrací se člověk do minulosti. V 50. letech to bylo normální, koně a krávy sekaly trávu. Jak přišly nové traktory, tak to úplně vymizelo. Dneska sehnat sekačku za koně skoro možné není, je to zlikvidované," řekl Patrik Šandor z hřebčína.

Zámecký biotop vznikl při revitalizaci Tyršových sadů v roce 2015. Je tam vodní tok a několik mostků. Stal se zarostlou loukou bez vnějšího zásahu, je tam možné chodit jen po cestách. Služby města místo sekají dvakrát ročně.