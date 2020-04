Louku konikleců obdivuje na Třebíčsku méně lidí než obvykle

Trnava (Třebíčsko) - U Trnavy na Třebíčsku rozkvetla louka s přísně chráněným koniklecem velkokvětým. Přírodní památku Kobylinec kvůli jeho fialovým květům obvykle navštěvuje mnoho turistů. Podle starosty Trnavy Břetislava Česneka nebyly v minulých letech výjimečné ani autobusové zájezdy. Teď chodí na louku za obcí jen jednotlivci. Dnes i přes slunečné a teplé počasí bylo na louce v jeden okamžik jen okolo pěti lidí. Kvůli pandemii koronaviru platí vládní nařízení, které mimo jiné omezuje soustředění velkého množství lidí na jednom místě.

"Lidé chodí, ale nejsou to taková procesí, jako dřív," řekl Česnek. Přírodní památka je na katastru obce, její správu zajišťuje Kraj Vysočina. Údržba spočívá především v odstraňování staré trávy, mechu či náletových dřevin.

Podle Václava Křivana z Českého svazu ochránců přírody je koniklec velkokvětý extrémně suchomilnou rostlinou, současný nedostatek vláhy mu nevadí. Ohrožuje ho ale okolní vegetace, nedokáže konkurovat agresivnějším druhům. "Dřív rostl na pastvinách, na místech, kde se to ošlapávalo a dobytek to narušoval. Tam se mu dařilo líp. Dnes jsou ty lokality spíš kosené, takže je potřeba tam ještě dodat nějakou formu narušení mechů a okolí, aby semena mohla vyklíčit," řekl Křivan.

Výskyt koniklece velkokvětého se pravidelně monitoruje, protože jde o evropsky významný druh. "Je to poměrně dlouhověká rostlina, takže o tom, jak se mu daří, budeme víc vědět až za pár let. To, že tam pořád jsou a kvetou, nemusí nic znamenat. Když není dorost, přestanou se rozmnožovat, trvá ještě řadu let, než vymizí," řekl Křivan. Lidé podle něho koniklecům neškodí. "Myslím si, že aspoň tady na Třebíčsku je to taková posvátná rostlina, nesetkal jsem se nikdy s tím, že by ji někdo vykopával, přesazoval nebo trhal," řekl Křivan.

Přírodní památka Kobylinec byla vyhlášena v roce 1982. Kromě koniklece velkokvětého se tam nachází i řada dalších významných a ohrožených druhů, jako například smil písečný, třešeň křovitá nebo kociánek dvoudomý.

Lokalit s koniklecem velkokvětým je na Třebíčsku několik. Většinou se na nich ale vyskytuje jen málo rostlin. Kobylinec patří co do počtu rostlin k těm největším. Podle Křivana ho předčí jen vrch Špilberk u Náměště nad Oslavou, kde jsou tisíce rostlin.

Koniklec velkokvětý roste jen na Moravě, Třebíčsko je v rámci Vysočiny jeho nejzápadnějším místem výskytu. Roste také podél řeky Svratky. "Tam to vybíhá od Brna nahoru a malinko to zasahuje do severovýchodní části kraje. Ale v rámci Vysočiny je jeho hlavní oblast výskytu Třebíčsko," řekl Křivan. Na Třebíčsku v okolí Klučova podle něho roste ještě koniklec luční, který má jiné nároky na půdu, kvete později, má tmavší barvu a připomíná koniklece pěstované v zahrádkách.

Kraj Vysočina má 152 přírodních památek a rezervací o celkové rozloze okolo 4000 hektarů. Další dvě přírodní rezervace se chystají na Žďársku. Vzniknout by měly přírodní rezervace Pyšolec a Hraběcí stolek v údolí Svratky. Orientační rozloha těchto dvou rezervací dohromady převyšuje 50 hektarů.

vkr jw