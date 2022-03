Loučící se Johaugová si doběhla v Oslu pro další triumf na oblíbené třicítce

Oslo - Norská lyžařka Therese Johaugová vyhrála počtvrté závod na 30 km klasicky s hromadným startem v Oslu. Třiatřicetiletá hvězda, která den před startem oznámila, že po sezoně ukončí kariéru, si doběhla suverénně pro 81. individuální vítězství ve Světovém poháru.

V průběhu svého oblíbeného závodu získala Johaugová na soupeřky více než minutový náskok. V závěru na sluncem zalitém Holmenkollenu zpomalila a loučila se s fanoušky na zaplněném stadionu. Po doběhu se čtyřnásobná olympijská vítězka a čtrnáctinásobná mistryně světa neubránila slzám.

Celkově 99. závod Světového poháru vyhrála Johaugová nakonec o necelých 20 sekund před Finkou Kristou Pärmäkoskiovou. Třetí doběhla s půlminutovou ztrátou Švédka Jonna Sundlingová.

České lyžařky v Oslu nestartovaly.

SP v běhu na lyžích v Oslu:

Ženy - 30 km klasicky s hrom. startem: 1. Johaugová (Nor.) 1:19:22,8, 2. Pärmäkoskiová (Fin.) -19,4, 3. Sundlingová (Švéd.) -32,3, 4. Niskanenová (Fin.) -33,8, 5. Hennigová (Něm.) -34,7, 6. Stadloberová (Rak.) -46,7, 7. Brennanová (USA) -1:12,3, 8. Skaanesová (Nor.) -1:13,1, 9. Anderssonová (Švéd.) -1:13,8, 10. H. Wengová (Nor.) -1:22,5.

Průběžné pořadí SP (po 21 z 23 závodů): 1. Něprjajevová (Rus.) 973, 2. Anderssonová 732, 3. Digginsová (USA) 721, 4. Pärmäkoskiová 702, 5. H. Wengová 637, 6. Johaugová 635, ...37. Janatová 123, 73. Beranová 25, 88. Antošová 12, 93. Hynčicová 11, 113. Nováková (všechny ČR) 2.