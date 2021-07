Loučení s metrovým rozchodem přilákalo v Liberci tisíce lidí

Liberec - Loučení s metrovým rozchodem na trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou dnes do tramvají přilákalo tisíce lidí. Zájem byl hlavně o ty historické. Dopravní podnik ale na mimořádné jízdy nasadil i běžné soupravy. Do historických vozů nebylo možné nastoupit třeba s kočárky. Svezlo se kolem 5000 lidí, další ale lemovali trasu, řekla ČTK mluvčí dopravního podniku Martina Poršová. Na závěr akce pak večer projela z Jablonce do Liberce spanilá jízda všech tramvají, kterou provoz na metrové trati definitivně skončil.

Kvůli rekonstrukci tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem skončil v sobotu tramvajový provoz, ode dneška zajišťují pravidelné spojení autobusy. "Vzhledem k obrovskému zájmu veřejnosti o poslední jízdy tady v Liberci na 'metrovce' jsme si uvolnili na dnešek trasu do Jablonce. Na trase je už tramvajová doprava nahrazena autobusy s označením X11 a my jsme tak měli prostor povozit zájemce na historických vodidlech i standardními vozy, které na trati jezdily. Zájem byl obrovský," doplnila.

Liberec s Jabloncem spojuje tramvajová trať od roku 1955 a je nejdelší meziměstskou tratí v Česku. Zhruba 13kilometrová trať je v zemi posledním úsekem s rozchodem 1000 milimetrů. Přímo v Liberci a v dalších městech v zemi už mají tratě drážní rozchod 1435 milimetrů. Ještě v 90. letech ale jezdily tramvaje s metrovým rozchodem v celé zemi. "ČKD začalo v 90. letech v uvozovkách vyhrožovat všem provozovatelům tramvajové dopravy, že bude dělat jen tramvaje na podvozku 1435 milimetrů a některá města a dopravní podniky se toho zalekly a začaly buď přerozchodovávat nebo likvidovat tramvajový provoz," řekla Poršová.

V Liberci se tehdy v rámci rekonstrukce trati z Lidových sadů do Horního Hanychova změnil rozchod kolejí na drážní. Z vozovny v centru do Lidových sadů je ale ještě třetí kolejnice, která umožňuje provoz historických tramvají s metrovým rozchodem. Po rekonstrukci bude mít i trať do Jablonce drážní rozchod 1435 milimetrů. "Hlavním důvodem je sjednocení a také zlevnění provozu. Provoz do Jablonce na metrovém rozchodu vždy znamenal určité komplikace a omezení, hlavní důvodem je tedy ekonomika," dodala mluvčí.

Tramvaje mezi Libercem a Jabloncem ročně přepraví téměř milion cestujících. Naposledy se trať kompletně rekonstruovala v 70. letech. Modernizace trati začala v roce 2008 přestavbou terminálu městské dopravy v centru krajského města. Za přispění EU se už do obnovy trati investovalo zhruba 700 milionů korun. Dokončení kompletní rekonstrukce až do Jablonce by teď mělo stát podle odhadů miliardu korun, z velké části by ji měly zaplatit evropské fondy.

V pondělí začnou práce na prvním bezmála čtyřkilometrovém úseku trati od zastávky U Lomu po Vratislavice, výhybna. Dodavatelem je Eurovia CS, dopravní podnik za stavbu zaplatí bez DPH 95,5 milionu korun. Práce mají být hotové do 19. listopadu. Obnoven pak bude provoz tramvají do Vratislavic, do Jablonce budou ještě celý příští rok jezdit autobusy. Zbylou část trati rozdělil dopravní podnik na čtyři úseky, hotové mají být do konce roku 2022.