Berlín - Angela Merkelová dnes ve svém posledním projevu ve funkci předsedkyně křesťanských demokratů (CDU) varovala konzervativní unii CDU/CSU před spory a nejednotou. Věří, že ze sjezdu, který zvolí jejího nástupce, vyjde CDU jednotná a motivovaná. V projevu často přerušovaném potleskem také zavzpomínala na 18 let, které strávila v čele strany, a poděkovala všem spolupracovníkům.

"Kam neurovnané spory vedou, to CDU a CSU v posledních letech hořce poznaly," uvedla kancléřka na adresu sesterských stran, které se před loňskými parlamentními volbami nebyly schopny shodnout na migrační politice, což byl jeden z důvodů jejich výrazného oslabení. "Kam nás vede jednota, to jsme také zažili," prohlásila dále Merkelová s tím, že i díky tomu CDU za téměř 70 let dějin spolkové republiky už 50 let vybírá kancléře.

Ve více než půlhodinovém projevu Merkelová vzpomínala i na to, čím strana prošla od roku 2000, kdy se Merkelová ujala jejího kormidla. Připomněla těžkou situaci po aféře s nelegálním financováním, po které ji už řada pozorovatelů téměř odepisovala, i další politické milníky.

"Naše CDU je dnes jiná než v roce 2000, a to je dobře," uvedla také čtyřiašedesátiletá politička, za níž se Křesťanskodemokratická unie výrazně posunula do politického středu. Stále ale podle ní zůstává proevropskou stranou, která chrání liberální hodnoty a prosazuje transatlantickou spolupráci. V této souvislosti vzpomněla i nedávno zesnulého amerického exprezidenta George Bushe staršího. To, že byl v roce 1989 prezidentem, podle ní bylo pro Německo velkým štěstím.

Svůj projev před tisícovkou delegátů a více než 1500 hosty zakončila rodačka z Hamburku slovy, že jednou přijde čas každého politika a teď je čas otevřít novou kapitolu. "Bylo mi velkou radostí, bylo mi velkou ctí," řekla nakonec viditelně pohnutá politička.

Delegáti ji odměnili zhruba devítiminutovým potleskem ve stoje. Řada z nich třímala plakáty s textem: Děkujeme šéfko.

Na sjezdu CDU začala volba nového předsedy, nahradí Merkelovou

Na sjezdu německé vládní Křesťanskodemokratické unie (CDU) v Hamburku začala volba nového předsedy, který po 18 letech ve funkci vystřídá Angelu Merkelovou. Předtím se každý z trojice kandidátů tisícovce delegátů představil. Jedna z favoritek hlasování - generální tajemnice Annegret Krampová-Karrenbauerová - řekla, že strana potřebuje odvahu a jednotu. Další kandidát, bývalý šéf poslanců konzervativní unie CDU/CSU Friedrich Merz, se vyslovil pro to, aby křesťanští demokraté zastávali jasnější politické názory.

CDU je podle Krampové-Karrenbauerové poslední velkou křesťansko-demokratickou stranou v Evropě. "Chci, aby to tak zůstalo, chci, aby tomu tak bylo i zítra," řekla šestapadesátiletá politička, podle níž strana potřebuje ke zvládnutí výzev budoucnosti především odvahu.

Krampová-Karrenbauerová, jejíž slova byla často přerušována potleskem, také zdůraznila, že není žádnou mini-Merkelovou nebo kopií kancléřky, jak se o ní i vzhledem ke klidnému a pragmatickému stylu někdy mluví. Považuje se za svébytnou političku, která má vlastní představy o dalším vývoji strany. "Nevyhrála jsem volby navzdory tomu, jaká jsem, ale proto jaká jsem," prohlásila bývalá ministerská předsedkyně Sárska.

Politička stranu také vyzvala k jednotě, ať už dnes v souboji o post předsedy vyhraje kdokoliv. "Žádný ze tří kandidátů nebude znamenat zánik strany," řekla s tím, že CDU nevnímá jako stranu rozdělenou mezi konzervativní a liberální křídlo nebo mezi západ a východ. "Je jen jedna CDU," poznamenala.

Její hlavní konkurent v dnešním hlasování - Friedrich Merz - ve svém projevu také mluvil o tom, že CDU musí zůstat silnou stranou. "Bez jasných pozic nedosáhneme žádných lepších volebních výsledků," zdůraznil svou představu třiašedesátiletý muž, který je v řadě ohledů kritický ke končící éře Merkelové.

Mezi hlavní politické soupeře Merz, jehož řeč doprovázel místy slabší potlesk, zařadil Zelené i koaliční sociální demokracii (SPD). Na adresu protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD) řekl, že ohrožuje stabilitu země. CDU proto musí najít jiný způsob, jak zacházet s tématy, z nichž AfD profituje. "Nepřenecháme východ země populistům zleva a zprava," prohlásil.

Merz, který je považován za politického konkurenta Merkelové, také uvedl, že v případě zvolení bude s kancléřkou dobře spolupracovat. Zájmy státu jsou podle něj důležitější než zájmy strany a zájmy strany zase důležitější než zájmy jednotlivce.

Stejně jako Krampová-Karrenbauerová požaduje i Merz lepší diskuzní kulturu uvnitř CDU. "Nemůže to dnes být konec, ale musí to být začátek pro větší debatu," vyjádřil stejné přesvědčení i třetí kandidát, kterým je ministr zdravotnictví Jens Spahn. Protože podle většiny pozorovatelů nemá šanci na úspěch, dostal osmatřicetiletý politik podle svých slov v posledních dnech řadu doporučení, aby se stáhl. Strana podle něj ale potřebuje ambiciózní a možná i trochu nedočkavé politiky.