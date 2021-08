Lotyšsko kvůli přílivu migrantů přes Bělorusko vyhlašuje nouzový stav

Riga - Lotyšská vláda se rozhodla vyhlásit od středy 11. srpna do 10. listopadu nouzový stav ve třech krajích a městě Daugavpils ležících poblíž hranice s Běloruskem, odkud do země proudí migranti. "Pohraničníkům bylo dovoleno použít fyzickou sílu a speciální prostředky, aby okamžitě do Běloruska vraceli lidi nezákonně překračující státní hranici," napsal server Delfi.lv.

Pohraničníkům mají pomáhat armáda a policie. Společně se budou snažit bránit pokusům o nezákonný přechod lotyšsko-běloruské hranice a budou spolupracovat i při navracení migrantů do Běloruska. Vojáci a policisté mají také pohraničníkům pomáhat při ověřování, že nezvaní hosté příkaz k návratu plní, a podnikat všechny nezbytné kroky, aby se migranti vrátili do Běloruska.

"Toto rozhodnutí přijala vláda," napsal portál. "Na území, kde platí nouzový stav, pohraniční stráž ani další zařízení nepřijímají žádosti o udělení azylu," dodal.

Tvrdá opatření premiér Krišjánis Kariňš a ministryně vnitra Marija Golubevaová vysvětlili tím, že příchod nelegálních migrantů představuje "hybridní válku" proti členským státům Evropské unie.

Armáda se má podle ministerstva vnitra postarat o zajištění místa a infrastruktury pro rozmístění osob, které nezákonně překročily hranici, a také osob, které přicestovaly z Běloruska a podaly žádost o poskytnutí azylu.

Na webu vlády je podle portálu dosud poněkud odlišný text nařízení o vyhlášení nouzového stavu, ve kterém se praví, že žádosti o azyl se přijímají na dvou pohraničních přechodech.

Server dodal, že o vyhlášení nouzového stavu vláda jednala několik hodin za zavřenými dveřmi.

Lotyšští pohraničníci během 24 hodin zadrželi více než 200 migrantů, kteří nezákonně překročili hranice, uvedla agentura TASS a dodala, že Lotyšsko je po Litvě další zemí, která se potýká s nelegální migrací přicházející z území Běloruska. Poté, co Litva začala vracet migranty zpět do Běloruska, se jejich proud rozdělil mezi Polsko a Lotyšsko.

Do Litvy dorazilo z Běloruska na 4110 migrantů, zatímco za celý loňský rok to bylo asi 80 osob. Vilnius obviňuje režim v Minsku, že migranty používá jako zbraň v "hybridní válce" vyhlášené Evropské unii v odvetě za sankce. Ty mají režim Alexandra Lukašenka potrestat za falšování voleb, porušování lidských práv při potlačování protestů a také za květnový incident, kdy běloruské úřady přinutily k přistání v Minsku letadlo z linky mezi Aténami a Vilniusem, aby mohly zatknout opozičního novináře, cestujícího na jeho palubě.