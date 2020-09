Los určí házenkářům soupeře na MS

Káhira - Čeští házenkáři dnes zjistí, s jakými soupeři se utkají na lednovém mistrovství světa v Egyptě v základní skupině. Před losováním, které se uskuteční dnes večer v Káhiře, jsou ve třetím koši spolu s Islandem, Brazílií, Uruguayí, Francií, Jižní Koreou, Japonskem a Bahrajnem.

Týmy budou rozděleny do osmi čtyřčlenných skupin, z nichž vždy tři nejlepší týmy postoupí do hlavní fáze. Tam se střetne 24 týmů ve čtyřech šestičlenných skupinách a dva nejlepší z každé skupiny projdou do čtvrtfinále.

Čeští reprezentanti si na světovém šampionátu zahrají poprvé od roku 2015, kdy v Kataru obsadili 17. místo. K postupu jim pomohlo zrušení zbytku kvalifikací kvůli koronaviru.