Los Angeles - Černobílé drama z Mexika 70. let minulého století Roma, komediální drama Favoritka, které se odehrává v kulisách britského královského dvora počátku 18. století, či romantický režijní debut herce Bradleyho Coopera Zrodila se hvězda jsou alespoň co do počtu nominací favority letošního udílení cen americké filmové akademie Oscar. Prestižní ocenění se budou předávat tuto neděli na galavečeru v hollywoodském Dolby Theatre. Zvláštností letošního 91. ročníku bude absence hlavního moderátora, který nebude diváky večerem provázet teprve podruhé v historii cen udílených od roku 1929.

Nejvíce nominací na cenu Oscar za rok 2018 získaly drama mexického režiséra Alfonsa Cuaróna Roma, které vypráví příběh středostavovské rodiny ze stejnojmenné čtvrti mexické metropole, a Favoritka řeckého režiséra Jorgose Lanthimose, která se odehrává na dvoře Anny Stuartovny, první královny sjednocené Velké Británie. Oba filmy mají deset nominací. Jen o dvě méně jich získal snímek Zrodila se hvězda, který je v pořadí již třetím remakem filmu z roku 1937. Roli, kterou v aktuálním snímku ztvárnila zpěvačka Lady Gaga, ve verzích z roku 1954 a 1976 hrály Judy Garlandová a Barbra Streisandová.

Kromě snímků Roma, Favoritka a Zrodila se hvězda byly v kategorii nejlepší film nominováno dalších pět snímků: akční sci-fi Black Panther, drama BlacKkKlansman, životopisný snímek o britské hudební skupině Queen a jejím frontmanovi Bohemian Rhapsody, komediální drama Vice o někdejším viceprezidentovi Dickovi Cheneym a Zelená kniha, která je inspirována příběhem černošského pianisty Dona Shirleyho a jeho bělošského asistenta.

V kategorii režie je favoritem autor černobílého snímku Roma, Mexičan Alfonso Cuarón. Kromě režisérů filmů nominovaných v hlavní kategorii se mezi pětici jmen probojoval i Polák Pawel Pawlikowski, jehož Studená válka je nominována i v kategorii kamera a nejlepší neanglický mluvený film.

Podle filmových odborníků oslovených agenturou AP dostane zlatou sošku v kategorii nejlepší herečka v hlavní roli letos za výkon ve filmu Žena Glenn Closeová, která byla na Oscara již šestkrát navržena, nominaci ale nikdy neproměnila. Bez šancí není ani britská herečka Olivia Colmanová, jež ztvárnila roli královny Anny ve Favoritce. V hlavní mužské herecké kategorii by ocenění nemělo podle odborníků minout Ramiho Maleka, který si zahrál v Bohemian Rhapsody zpěváka skupiny Queen Freddieho Mercuryho. Konkurovat mu budou třeba Bradley Cooper, Viggo Mortensen či Willem Defoe.

V kategorii nejlepší herečka ve vedlejší roli v předpovědích filmových znalců padá nejčastěji jméno Reginy Kingové, která si zahrála ve snímku If Beale Street Could Talk (Kdyby Bealova ulice mohla mluvit). Hned dvě želízka má v této kategorii v ohni Favoritka. Nominovány byly obě herečky, které se ve filmu přou o přízeň královny: Emma Stoneová i Rachel Weiszová. Z nominovaných v kategorii nejlepší herec ve vedlejší roli odborníci oslovení AP vyzdvihují hlavně výkon Mahershaly Aliho v Zelení knize.

Poprvé v dějinách by letos mohl vyhrát jeden snímek kategorii nejlepší film i nejlepší neanglicky mluvený film. V obou je totiž nominována Cuarónova Roma. V kategorii neanglicky mluveného filmu, v níž se cena uděluje od roku 1957, mu bude konkurovat Pawlikowského Studená válka a další tři filmy z Libanonu, Německa a Japonska. Německý snímek Werk ohne Autor (Dílo bez autora) se natáčel mimo jiné i v Česku.

Ani letošní ročník Oscarů se neobešel bez kontroverzí. Původně jej měl totiž uvádět komik Kevin Hart, který se tak měl stát jedním z mála černošských herců, kteří dosud Oscary moderovali. Role hlavního moderátora se ale Hart vzdal po kritice kvůli léta starým sporným prohlášením na účet lidí s menšinovou sexuální orientací.

Organizátoři se nakonec rozhodli, že se galavečer bez hlavního uvaděče obejde a na pódiu se budou střídat různé osobnosti, které představí nominované v jednotlivých kategoriích a vyhlásí vítěze. Budou mezi nimi například Tina Feyová, Daniel Craig, Jennifer Lopezová, Helen Mirrenová či Serena Williamsová. Hlavního moderátora nebude mít ceremonie teprve podruhé v historii. Naposledy tomu tak bylo v roce 1989.

Oscarová show se v posledních letech potýká s propadem sledovanosti a loňský ročník zhlédlo vůbec nejméně lidí v jejích dějinách. Organizátoři proto chtěli zkrátit letošní slavnostní večer na tři hodiny. Docílit toho chtěli předáním čtyř z 24 ocenění během komerční přestávky. Po kritice ze strany umělců se ale těchto plánů vzdali.

Čeští filmoví fanoušci budou moci slavnost sledovat od pondělních 2:00 SEČ živě na programu ČT2.