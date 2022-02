Los Angeles Rams podruhé v historii vyhráli Super Bowl

Inglewood (USA) - Američtí fotbalisté Los Angeles Rams podruhé získali titul v zámořské NFL. Ve finálovém Super Bowlu využili domácí prostředí, před 70.048 diváky na vlastním SoFi Stadium v Inglewoodu porazili Cincinnati Bengals 23:20 a navázali na triumf ze sezony 1999/2000. Tehdy jej získali ještě jako St. Louis Rams. Bengals si na první titul musejí počkat.

Mírně favorizovaní Rams rozhodli 56. Super Bowl touchdownem minutu a půl před koncem. Přihrávku quarterbacka Matthewa Stafforda zachytil v koncové zóně nejlepší ofenzivní hráč sezony Cooper Kupp, který byl posléze zvolen nejužitečnějším hráčem zápasu. Trenér Rams Sean McVay se stal ve 36 letech nejmladším koučem, který kdy dovedl tým k triumfu v Super Bowlu.

V úvodu zápasu se projevila zkušenost Rams a Stafford připravil dva touchdowny. Nejprve našel Odella Beckhama a na začátku druhé čtvrtiny i Kuppa. Jenže mladý quarterback Cincinatti Joe Burrow potvrdil, že zápasy začíná pomaleji, než si načte obranu soupeře, a potom zaútočí.

Nejprve se chytil osvědčenou spoluprací s kamarádem z univerzity Ja'Marrem Chasem a pak spolu s trenéry vymyslel trikovou hru, kdy přenechal přihrávku na running backa Joea Mixona, který nahrál na touchdown Teemu Higginsovi. Mixon se stal teprve třetím běžcem v historii a prvním od roku 1980, který v Super Bowlu přihrál na touchdown.

Navíc Rams se ještě v první půli zranil do té doby nejviditelnější hráč Beckham, který si sám podvrtl koleno při snaze zachytit míč. Od té doby domácím útok nefungoval podle představ, zvláště když obrana soupeře nedovolovala hru po zemi. Naopak pro Bengals začal druhý poločas ještě lépe, než si představovali. Hned z první akce našel Burrow dlouhým pasem Higginse, který si doběhl pro touchdown a poslal svůj tým do vedení. Se 75 yardy šlo o nejdelší touchdown v Super Bowlu od roku 2004. Zřejmě si při akci Higgins pomohl faulem, protože zatáhl bránícího Jalena Ramseyho za helmu, ale sudí to přehlédli.

Navíc hned vzápětí Rams z první přihrávky ztratili míč a Bengals potvrdili vedení tříbodovým kopem Evana McPhersona, který se v play off trefil už počtrnácté a vyrovnal rekord NFL. Rams se ale vzpamatovali, nakopl je svou obranou Aaron Donald a Stafford dobrými přihrávkami připravil pozici pro úspěšný kop Matta Gaye. Pak si ale Stafford při kontaktu se stopadesátikilovým obráncem poranil kotník a dohrával s obvázanou nohou. Jenže ve čtvrté čtvrtině si při zákroku soupeře přivodil zranění i Burrow, který viditelně kulhal, a Bengals se soustředili už jen na udržení náskoku.

To se jim ale nepovedlo, poslední slovo si vzal Kupp. Při závěrečném útoku předvedl celkem pět povedených akcí, téměř sám dostal tým až ke koncové čáře a postaral se i o rozhodující zachycení míče a touchdown. Bengals se ještě pokusili o odpověď, ale pozici pro kop a možné vyrovnání už jim obrana Rams v čele se skvělým Donaldem neumožnila.

Los Angeles Rams - Cincinnati Bengals 23:20 (7:3, 6:7, 3:10, 7:0).