Lorenc získal na Světových hrách stříbro, florbalisté podlehli Švédům

Birmingham (USA) - O první českou medaili na Světových hrách v neolympijských sportech v americkém Birminghamu se postaral v bowlingu Jaroslav Lorenc, který získal stříbro. Další cenný kov mohou přidat florbalisté, kteří se v úterý utkají o bronz s Lotyšskem. V semifinále dnes podlehli úřadujícím mistrům světa Švédům 1:6. Proti favoritovi se prosadili až za stavu 0:5, kdy zkorigoval skóre Adam Hemerka.

Lorenc prohrál ve finále s australským profesionálem Samem Cooleym 1:2, i tak si připsal na konto další velký úspěch. Před měsícem vybojoval na evropském šampionátu v Helsinkách historické stříbro. V Birminghamu porazil čtyři soupeře - medaili si zajistil semifinálovou výhrou nad kanadským profesionálním hráčem Grahamem Fachem. Až ve finále nestačil na Cooleyho, i když v první hře zvítězil 258:244. V dalších dvou měl navrch jeho soupeř v poměru 266:202 a 211:181.

Florbalový tým kouče Jaroslava Berky, který ještě pod vedením jeho předchůdce Petriho Kettunena získal v prosinci na mistrovství světa v Helsinkách bronz, hrál se Švédy na velké mezinárodní akci poprvé od semifinále na minulých Světových hrách v roce 2017 ve Vratislavi, kde podlehl 2:5. Na mistrovstvích světa s nimi Češi prohráli všech osm utkání a ani tentokrát neuspěli.

"Nezvládli jsme vstup do utkání. Tam nám zápas utekl. Postupně se to sice začalo zlepšovat, ale bylo moc pozdě. Navíc jsme nezvládli ani koncovku, v níž jsme měli několik šancí na snížení v početních výhodách," řekl webu Českého florbalu kapitán Ondřej Němeček.

Gólman Lukáš Bauer poprvé inkasoval v čase 4:21, kdy otevřel skóre Kevin Haglund. V 7. minutě zvýšil náskok Emil Johansson a za 39 sekund upravil už na tříbrankový rozdíl Jesper Sankell. Češi se v úvodní třetině neprosadili ani při vyloučení Ludwiga Perssona.

"Inkasovali jsme gól a spadla na nás deka. Nebyli jsme tak aktivní jako na začátku, pocítili jsme sílu Švédů a kupili zbytečné chyby. Ty góly jsme dostat nemuseli. Byly to spíše taktické chyby než zaváhání jednotlivců," prohlásil Němeček.

Ve 21. minutě skóroval Malte Lundmark a 37 sekund před koncem druhé patnáctiminutovky upravil Haglund svým druhým gólem už na 5:0. Ve 35. minutě sebral Jonu Hedlundovi čisté konto Hemerka. V čase 40:17 skončilo utkání pro Mikuláše Krbce, který se atakovaný ohnal po Johanu Samuelssonovi a dostal červenou kartu. Výsledek ještě dovršil v oslabení Persson.

"Musíme tu porážku hodit za hlavu, poučit se z chyb a kvalitně zregenerovat. Určitě si na poradě něco řekneme. Bude ale důležité to pak přenést do zápasu. Musíme lépe vstoupit do prvních dvou třetin. Opět jsme začali pořádně hrát až v té třetí. Musíme od úvodu diktovat tempo hry. To je recept na vítězství," uvedl Hemerka před duelem o 3. místo. Český tým v něm může vylepšit umístění po 4. pozici z premiéry na Světových hrách v roce 2017.

Čeští florbalisté deklasovali Kanadu 17:0

Čeští florbalisté porazili v přímém souboji o postup do semifinále na Světových hrách v americkém Birminghamu Kanadu vysoko 17:0. Sedmi body za čtyři branky a tři asistence pomohl ke kanonádě výběru trenéra Jaroslava Berky Matěj Havlas a čtyři góly a dvě přihrávky zaznamenal Mikuláš Krbec. Gólman Martin Beneš si připsal čtvrtou nulu v reprezentaci.

"Říkali jsme si před zápasem, že to bude jeden z cílů - připravit se na semifinále a trochu se rozstřílet. Bude se ale vycházet hlavně z obrany, jak tomu v takovýchto těžkých zápasech bývá," řekl webu Českého florbalu Havlas před duelem se Švédskem.

Češi se s Kanadou, která skončila na prosincovém mistrovství světa v Finsku dvanáctá, utkali poprvé v historii. Bronzový tým ze šampionátu v Helsinkách si proti outsiderovi s chutí zastřílel.

"Vzhledem k rozlosování skupin se s naším postupem tak trochu počítalo. Pro nás je dobře, že jsme si mohli zastřílet a také, že jsme před zápasem se Švédskem, který se bude hrát velmi brzy ráno, dokázali pošetřit nějaké síly," uvedl útočník Matyáš Šindler.