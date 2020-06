Lopraisův tým by mohl na Dakaru nasadit až tři kamiony

Praha - Netradičně početný by mohl být na lednové Rallye Dakar tým Aleše Lopraise. Zkušený pilot kamionu chystá pro příští ročník slavného závodu vylepšený model Pragy, se kterou poprvé startoval letos, ve hře je však nasazení i starších modelů, které tým v minulosti využíval.

Reálně vypadá pronájem Tatry, se kterou do loňského roku závodil. "Na Královně jsme pracovali a dávali jsme do pořádku věci, které na ní zůstaly ještě z předešlého Dakaru. Celkově jsme ji zvelebili," uvedl Loprais v tiskové zprávě.

Kvůli pandemii koronaviru ale plánovaní nájemci svůj záměr přehodnotili. "Jsme ale v kontaktu s dalšími zájemci, jsme otevření i dalším variantám a Královnin návrat na Dakar zatím určitě nevzdáváme, protože je na start de facto připravená," řekl Loprais.

V Saúdské Arábii, kde v lednu rallye podruhé odstartuje, by se mohla představit i legendární Tatra Puma, s níž Karel Loprais vybojoval na přelomu století tři dakarská vítězství. Pořadatelé totiž pro příští rok vyhlásili soutěž Dakar Classic pro vozy, které se významných mezinárodních maratonských soutěží účastnily před rokem 2000.

"Jakmile se na veřejnost dostaly první informace o Dakar Classic, ozvali se nám zájemci, kteří by to rádi zkusili s Pumou. Přemýšlíme o tom, ale počkáme si, až pořadatelé zveřejní pravidla a další informace. Přeci jen se jedná o vůz, ke kterému máme mimořádný vztah," podotkl frenštátský závodník.

Mechanici týmu Instaforex vedle toho pracují i na hlavním kamionu, se kterým pojede Aleš Loprais. "Na Pragovce finišujeme. Poslední komponenty mají dorazit tento týden. Kompletuje se motor, převod je repasovaný a nově nastavený. Částečně měníme nastavení v rámci motoru a jdeme na brzdu," uvedl Loprais, jehož bude i nadále navigovovat Chálid Kandí ze Spojených arabských emirátů. Třetím členem posádky zůstal mechanik Petr Pokora.

Konkrétnější informace o trase slavné rallye se závodníci dozví zřejmě až koncem roku, v minulém týdnu byly ale zveřejněny první zprávy. "Nejdůležitější je, že se Dakar vůbec pojede. Saúdská Arábie je hezká a má podmínky na to, aby se tam celý Dakar konal. Nicméně velké zlepšení proti loňsku bych čekal," podotkl Loprais.

Věří, že pořadatelé připraví technicky a navigačně náročnější soutěž. "Pochopil jsem, že letos chtěli Saúdové ukázat světu ze své země co nejvíc zajímavých lokalit, a proto jsme se hnali z jednoho místa na druhé. Příště už to bude jiné. Délka etapy automaticky neznamená náročnost. Etapy mohou být kratší, ale měly by být složitější," přál si Loprais, jenž letos obsadil celkově sedmé místo.