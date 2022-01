Loprais se na Dakaru posunul na čtvrté místo, Prokop je desátý

Davadmí (Saúdská Arábie) - Aleš Loprais se po 7. etapě Rallye Dakar posunul na průběžně čtvrté místo v kategorii kamionů. Pomohl mu k tomu dnešní sedmý čas a problémy Nizozemce Januse van Kasterena, který byl o půl hodiny pomalejší než český závodník. Původně si polepšil i automobilový jezdec Martin Prokop, jenž zajel patnáctý čas a dostal se na osmé místo celkově. Následně jej ale patnáctiminutová penalizace posunula na desátou pozici.

Mezi motocyklisty vystřídal Jan Brabec na pozici české jedničky Martina Michka, který měl technické problémy. Brabec zajel 18. čas a celkově si polepšil o čtyři příčky na 21. pozici. Michek ztratil přes 50 minut, klesl o dvě místa za svého krajana a ztrácí na něj přes pět minut. Novým celkovým lídrem je Francouz Adrien van Beveren, automobilovým jezdcům nadále kraluje Násir Attíja z Kataru, mezi kamiony drží první místo Rus Dmitrij Sotnikov.

Účastníci 44. ročníku rallye absolvovali po sobotním dnu volna 402 kilometrů dlouhou rychlostní zkoušku na trase z Rijádu do Davadmí. Prokop zaostal o 19:44 minuty za nejrychlejším Sébastienem Loebem z Francie, který se posunul na průběžné druhé místo. Dodatečná penalizace nakonec jihlavského rodáka srazila na desátou pozici.

"Začíná druhý týden a už to bolelo. Bylo to navigačně těžké. Viktor dnes odvedl super práci," ocenil Prokop výkon navigátora Viktora Chytky. "Samozřejmě, že to nebylo úplně čisté. Některé (kontrolní) body jsme hledali, trošku jsme se tam v prachu zamotali. Na konci jsme museli zpomalit kvůli prachu za Násirem (Attíjou). Nevím, jak jsme dopadli, ale dnes to bude mít těžké každý. Dostali jsme zabrat a myslím si, že druhý týden bude opravdový, jako loni," dodal pilot týmu Benzina Orlen.

Loprais byl o necelých osm minut pomalejší než Rus Anton Šibalov, po problémech Van Kasterena se ale v celkovém hodnocení posunul za trojici kamazů. V čele je stále Sotnikov, který zajel "až" pátý čas a ve vedení má náskok 5:14 minuty na krajana Eduarda Nikolajeva.

"Začátek byl velmi dobrý. V dunách jsme na oči dojížděli Nikolajeva a cítil jsem, že dotahujeme i další kamaz. Po neutralizaci ale začala úplně jiná kamenitá pasáž. Byla tam jedna navigační past, do které jsme se chytli my a částečně i kamaz,“ řekl Loprais s tím, že nejlépe se s náročnou situací vyrovnaly nizozemské posádky. "Viděly, jak se tam s Rusy točíme. Následně to ještě dobře vyšlo kamazu, protože se dokázali zařadit před Holanďany, zatímco my až za ně, takže jsme dojížděli v prachu až do cíle etapy. Myslím, že to dnes bylo rozjeté na krásný etapový výsledek, ale nemůžeme chtít všechno hned."

Deváté místo obsadil Martin Macík, který se posunul do elitní desítky průběžného pořadí. "Byla to pěkná etapa s docela těžkou navigací. Ale František (Tomášek) ji dobře zvládnul. Dvakrát nebo třikrát jsme hledali bodík a chvilku jsme se kolem kroutili, než jsme ho dostali. Ale to nám mohlo vzít maximálně minutu a půl, víc ne. S nižším výkonem si v písku připadáme jako na výletě. Ale s umístěním v etapě jsme vzhledem k okolnostem zcela spokojeni," řekl pilot týmu Big Shock Racing.

Michek musel 15 kilometrů před cílem zastavit kvůli poruše a ve výsledcích se po následné ztrátě propadl z 19. na 23. místo. "Bohužel mi odešlo zadní čerpadlo. Stavil se u mě také (týmový kolega) Milan Engel, podíval se na to a doladili jsme to," řekl Michek. "Stál jsem tam dlouho. Je to škoda, jinak bych se mohl dostat do nejlepší desítky. Měl jsem chuť, etapa se mi zdála dobrá," uvedl.

Brabec byl s výsledkem spokojený, i když ani jemu se nevyhnuly problémy. "Dnes to šlo, i když jsem si na stém kilometru rozmlátil obličej o navigační věž a pak se mi hůře soustředilo. Byla to rána jako od Rockyho a krve jako z prasete," napsal Brabec na instagramu. "Ale sranda je a to je hlavní," doplnil.

Premiérové letošní etapové vítězství vybojoval José Ignacio Cornejo Florimo z Chile. Van Beveren na desátém místě zaostal o více než 12 minut, ale stačilo mu to k předstižení dosavadního lídra Sama Sunderlanda. Brit nabral téměř 26 minut ztráty a celkově se propadl až za Matthiase Walknera z Rakouska a Argentince Kevina Benavidese. Engel je i nadále druhý v kategorii Original by Motul pro jezdce bez asistence.

Průběžně šesté místo mezi čtyřkolkami drží Zdeněk Tůma. V kategorii lehkých prototypů byl Josef Macháček devátý a posunul se na sedmou pozici průběžného pořadí. "I když jsme relativně vyrazili odpočatí, bylo to hodně těžké. Etapa nabídla kombinaci spousty prachu, děr, kamení, k tomu opravdu těžká navigace. Jsem rád, že jsme dojeli včas, bojovat v dunách 200 kilometrů za tmy, se nám opravdu nechtělo,“ řekl Macháček, kterého zbrzdily i dva defekty. "Sedmé místo zatím není špatné. Can – Am opět skvělý, jenom to bude chtít důkladnou kontrolu, protože technika dostala strašně zabrat," dodal člen týmu Buggyra ZM Racing.

Rallye Dakar - 7. etapa: Rijád - Davadmí (701 km celkově/402 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Loeb, Lurquin (Fr., Belg./Prodrive) 3:09:32, 2. N. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) -5:26, 2. Sainz, Cruz (Šp./Audi) -7:43, ...15. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -19:44, 30. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -37:26.

Průběžné pořadí: 1. N. Attíja, Baumel 23:52:22, 2. Loeb, Lurquin -44:59, 3. Rádžhí, Orr (Saúd. Ar./Toyota) -53:31, ...10. Prokop, Chytka -1:59:48, 23. Zapletal, Sýkora -4:15:36.

SSV (buggy): 1. Domžala, Marton (Pol./Can-Am) 4:00:56.

Průběžné pořadí: 1. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can-Am) 29:28:14.

Lehké prototypy: 1. Quintero, Zenz (USA, Něm./OT3) 3:45:20, ...9. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) -30:44.

Průběžné pořadí: 1. López Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am) 28:17:24, ...7. Macháček, Vyoral -5:52:11.

Motocykly: 1. Cornejo Florimo (Chile/Honda) 3:28:46, 2. K. Benavides (Arg./KTM) -44, 3. Barreda (Šp./Honda) -2:51, ...18. J. Brabec -17:37, 41. Engel -44:07, 46. Michek (všichni ČR/KTM) -51:14.

Průběžné pořadí: 1. Van Beveren (Fr./Yamaha) 23:45:02, 2. Walkner (Rak./KTM) -5:12, 3. K. Benavides -5:23, ...21. J. Brabec -1:37:23, 23. Michek -1:42:44, 36. Engel -3:02:57.

Čtyřkolky: 1. Medeiros (Braz./Yamaha) -4:17:18, ...8. Tůma (ČR/Yamaha) -46:58.

Průběžné pořadí: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 29:38:54, ...6. Tůma -5:15:06.

Kamiony: 1. Šibalov 3:33:17, 2. Nikolajev (oba Rus./Kamaz) -1:37, 3. Van den Brink (Niz./Iveco) -4:25, ...7. Loprais (ČR/Praga) -7:57, 9. Macík (ČR/Iveco) -13:10, 22. Vrátný (ČR/Ford) -1:27:34.

Průběžné pořadí: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 26:05:54, 2. Nikolajev -5:14, 3. Šibalov -31:25, 4. Loprais -1:07:25, ...9. Macík -4:03:31, 27. Vrátný -34:52:55.