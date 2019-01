Arequipa (Peru) - Pilot kamionu Tatra Aleš Loprais se po páteční 5. etapě Rallye Dakar posunul na páté místo v kategorii. Do cíle nakonec dojel i dosud nejlepší Čech Martin Macík, který v průběhu maratonské etapy značně poškodil svůj liaz a několik hodin kamion opravoval na trati. Ve výsledcích však Macík stejně jako Tomáš Ouředníček mezi automobily, Olga Roučková v buggynách nebo Martin Šoltys v kamionech chybí. Pořadatelé totiž náročnou etapu z bezpečnostních důvodů zkrátili a všichni čekají na přidělení náhradního času.

Třetí muž průběžného pořadí kategorie kamionů Andrej Karginov z Ruska byl vyloučen z Rallye Dakar, protože neposkytl pomoc zraněnému divákovi.

Macík se ve čtvrtek posunul už na čtvrté místo průběžného pořadí, o den později však jeho šance na životní výsledek zhasly. Pilot týmu Big Shock Racing po skoku ulomil přední kolo. Posádce se ale nakonec podařilo poškozený kamion opravit a dojela do cíle bez předního náhonu. Macík však musel vynechat několik kontrolních bodů na trati a dostane tak i dodatečnou penalizaci.

"Bohužel, na 200. km po dlouhé rovince s feš fešem číhal nenápadný schod, po kterém následoval skok. Když bychom jeli tři metry vedle, tak by se to nestalo. Ale tak to je. Dopad byl tvrdý a odneslo ho kolo. Dali jsme se do oprav, naštěstí jsme s sebou měli náhradní díly, protože byla maratonská a už se nám podobná věc v minulosti stala," popsal Macík v tiskové zprávě své problémy.

V dnešním volném dnu na rallye bude tým kamion dále opravovat a čekat na přidělení času a rozhodnutí organizátorů, zda mu povolí pokračovat v závodě. "Chceme jet dál a udělali jsme maximum pro to, aby se to povedlo. (Kamion) Franta jede neskutečně. Ukázali jsme, že je reálné porážet i ruské kamazy, a v druhé polovině na to chceme zase šlápnout a přesvědčit, že to nebyla jenom náhoda, že na to máme," dodal Macík, pro nějž mohou být problémem neprojeté kontrolní body.

Ve výsledcích na oficiálním webu aktuálně figuruje jen osm kamionů. Loprais je průběžně pátý, podle informací na facebookovém profilu týmu ale žádal o úpravu času, neboť na trati pomáhal jinému kamionu. "Je to čím dál rychlejší, čím dál těžší, ale pomalu se dostáváme dopředu," uvedl Loprais, který byl v etapě osmý.

"Půl etapy jsme se ale honili zbytečně, neboť jsme se dozvěděli, že to zrušili po třetím kontrolním bodu," litoval nejzkušenější český účastník rallye. "Je to jak na houpačce a jede se dost na hraně. Nevím, jestli to stroje vydrží, ale náš bude muset. Královna teď dostane plnou lásku a budeme ji den a půl opečovávat. Dostane nové vše, co máme," dodal Loprais.

Tovární jezdec Kamazu Karginov a vítěz dvou etap v páteční pátém pokračování slavné soutěže přejel v dunách fanouška, který se pohyboval mimo vyznačená divácká místa.

K incidentu došlo na 279. kilometru. Karginov, jenž měl podle informací týmu technické problémy a nefungoval mu pohon přední nápravy, najel do skupiny diváků. Čtyři stihli uskočit, pátého kamion přejel, načež pokračoval dál. Šedesátiletý muž musel být se zlomenou stehenní kostí letecky převezen do nemocnice.

Karginov podle oficiálního vyjádření týmu o kolizi s divákem neměl tušení. "Na trati je velké množství diváků a hodně jich je na obtížných a náročných místech. Karginov byl v jednom ze stoupání a v cestě mu stála skupinka pěti diváků. Jeden z nich uvízl v písku a noha mu zůstala pod zadním kolem kamionu. Andrej to neviděl a o incidentu se dozvěděl až po příjezdu do bivaku," uvedl šéf týmu Vladimir Čagin.

Situaci další diváci natočili a ruský jezdec byl z rallye vyloučen kvůli neposkytnutí pomoci. "Komisaři vše vyšetřovali a k našemu překvapení se rozhodli posádku diskvalifikovat. Protestovat ale můžeme až po závodě," řekl sedminásobný dakarský vítěz.

Na třetí místo průběžného pořadí se za Rusy Eduarda Nikolajeva a Dmitrije Sotnikova posune Gerard de Rooy z Nizozemska. Aleš Loprais vstoupí v neděli do druhé části rallye jako pátý muž kategorie.

Mezi automobily se již na osmé místo posunul Martin Prokop. Po problémech s technikou v minulých etapách tentokrát jeho ford fungoval výborně a Prokop musel řešit jen složité podmínky na trati.

"Poslední část etapy jsme jeli a v mlze a na feš feši, takže jsme několikrát museli zastavit a rozhodovat se, co a jak dál. Etapu jsme nakonec dokončili, ale krátce po nás ji museli pro mnoho posádek za námi zrušit, protože kdyby se do toho všeho ještě setmělo, nedalo by se jet už vůbec," uvedl Prokop.

Rallye Dakar - 5. etapa (Tacna/Moquegua - Arequipa):

Automobily (715 km/519 km rychlostní zkouška): 1. Loeb, Elena (Fr., Mon./Peugeot) 4:56:34, 2. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) -10:22, 3. Roma, Haro (Šp./Mini) -24:04, ...8. Prokop, Tománek (ČR/Ford) -36:28.

Průběžné pořadí: 1. Attíja 17:19:53, 2. Peterhansel, Castera (Fr./Mini) -24:42, 3. Roma -34:33, ...8. Prokop -2:13:57.

Motocykly (776 km/345 km): 1. Sunderland (Brit./KTM) 4:11:48, 2. De Soultrait (Fr./Yamaha) -3:23, 3. Santolino (Šp./Sherco) -4:00, ...21. J. Brabec (ČR/Husqvarna) -15:21, 30. Engel (ČR/KTM) -23:39, 55. Novotná (ČR/Husqvarna) -1:48:36, 56. Vlček (ČR/KTM) -1:53:00, 89. Veselý (ČR/Husqvarna) -3:25:16.

Průběžné pořadí: 1. R. Brabec (USA/Honda) 16:51:34, 2. Sunderland -59, 3. P. Quintanilla (Chile/Husqvarna) -2:52, ...23. J. Brabec -1:59:59, 29. Engel -2:53:31, 70. Vlček -9:25:04, 84. Veselý -11:12:44, 92. Novotná -11:51:55.

Čtyřkolky (776 km/345 km): 1. Cavigliasso (Arg./Yamaha) 5:08:11.

Průběžné pořadí: 1. Cavigliasso 20:57:30.

Kamiony (715 km/519 km): 1. Nikolajev 5:53:33, 2. Sotnikov (oba Rus./Kamaz) -3:15, 3. Vjazovič (Běl./MAZ) -6:22, ...8. Loprais (ČR/Tatra) -18:42.

Průběžné pořadí: 1. Nikolajev 19:45:37, 2. Sotnikov -11:54, 3. Karginov (Rus./Kamaz) -16:45, ...6. Loprais -2:58:58