Praha - Pilot kamionu Tatra Aleš Loprais bude na nadcházející Rallye Dakar nejzkušenějším českým závodníkem. V 38 letech sice není nejstarší, čeká ho ale účast již na třináctém ročníku legendární rallye. Nejlepší výsledek si synovec šestinásobného vítěze Karla Lopraise připsal v roce 2015, kdy byl čtvrtý. Poslední ročník se mu i kvůli řadě technických problémů nepovedl, v lednu se ale chce vrátit do boje o medailové pozice.

"Zkušeností už mám hodně, to je pravda. Na Dakaru ale člověk nikdy neví, co ho čeká. Můžete se připravit na spoustu situací, na sto různých momentů a ano přijde sto první, kterou jsme nezažili. Dakar je pestrý a vždy vás může něco překvapit," řekl Loprais ČTK.

Rodák z Olomouce v minulých letech závodil s kamiony MAN a Iveco, loni se ale vrátil k Tatře. Dlouho ho však trápily technické problémy. "To byla hlavní věc, kterou jsme řešili. Věřím, že se nám podařilo vše odstranit. Při testování v Africe jsme najeli x kilometrů a vše vydrželo. Na druhou stranu na Dakaru se vždy objeví něco, s čím nepočítáte," pousmál se.

Hlavní postava Instaforex Loprais týmu dokázala již devětkrát vyhrát na Dakaru etapu, jedno dílčí vítězství si připsala i v posledním ročníku. Tentokrát ale Loprais cílí hlavně na konečný výsledek.

"Bavit se před startem o ambicích je zbytečné. Když se člověk podívá na naše dílčí výsledky, tak je to jasně dané. Jde ale o výdrž, o štěstí, o techniku," uvedl Loprais s tím, že před startem nelze ani mluvit o tom, zda je dobré začít opatrněji. "Vždy si jedete své tempo a až v cíli etapy zjistíte, jak jedou ostatní. Určitě bychom ale radši jeli tak, abychom ze začátku nebyli tak vidět a nenápadně se probojovávali zezadu. Nesmíme ale být moc vzadu. Čeká nás jen deset etap," řekl.

Nadcházející ročník Dakaru se pojede pouze v Peru a pořadatelé pro závodníky připravili trať, která vede z velké části na písku. "Myslím si, že Francouzi (pořadatelé) z toho vymáčkli maximum. Určitě to bude náročné. Naštěstí jim zbylo to nejzajímavější z Jižní Ameriky. A když to bude logisticky přívětivější, tak to pro organizátora bude i ekonomicky výhodnější. I divácky atraktivnější díky terénu," podotkl Loprais.

V dunách a písku bude hodně záležet i na schopnostech navigátorů, Loprais opět spoléhá na španělského parťáka Ferrana Marca. "Jsem rád, že se mnou opět pojede. Je to i kamarád, což je v kabině strašně důležité," řekl. Třetím členem posádky bude mechanik Petr Pokora.