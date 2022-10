Loňský vítěz Talent je favoritem Velké pardubické, triumf dlouho nikdo neobhájil

Pardubice - Loňský vítěz Talent je podle sázkových kurzů favoritem nedělní Velké pardubické. Obhájci vítězství to ale ve slavném překážkovém dostihu v posledních letech nemají snadné. Naposledy triumf zopakovala před osmi lety Orphee des Blins, která v roce 2014 uzavřela hattrick. Podobně jako loni je pole favoritů poměrně široké. Na startu bude patnáct koní, což je o tři méně než před rokem. Nebude mezi nimi žádný zahraniční účastník.

Jedenáctiletý Talent má v této sezoně za sebou jediný dokončený dostih, v červnu vyhrál druhou kvalifikaci na Velkou pardubickou. V té čtvrté se na začátku září připletl do skrumáže po hromadném pádu na Popkovickém skoku, zakopl o ležící koně, shodil Pavla Složila mladšího ze sedla a závod nedokončil. Pak si mohl dráhu a překážky v Pardubicích vyzkoušet při náhradním tréninku a měl by být fit. Jeho trenérka Hana Kabelková má znovu nejvyšší ambice. "Žádný splněno, to neexistuje. On je dobrej a já chci, aby to ukázal, jak je dobrej," řekla začátkem tohoto týdne novinářům.

Na Talentovo vítězství si mohou lidé u Tipsportu vsadit v kurzu 5,5:1. Druhým největším adeptem na vítězství je podle bookmakerů této sázkové kanceláře Brunch Royal. Tento devítiletý hnědák má za sebou úspěšné krosové starty v zahraničí a v jeho sedle bude trojnásobný vítěz Velké pardubické Josef Bartoš.

V Pardubicích to ale Brunch Royal nezná. "Zkušenosti je těžké něčím nahradit. Víme, že se pokoušíme o něco, co v minulosti u jiných koní nefungovalo," řekl jeho trenér Josef Váňa mladší. "Pole vypadá celkem vyrovnané a je i pro nás naděje se poprat o nějaké umístění. Třeba ve srovnání s koňmi od otce, kteří jsou na startu, má Brunch Royal určitě větší kvalitu, jenže mu naopak zase chybí zkušenosti a to může znamenat problém," doplnil pro Dostihový svět syn úspěšného trenéra a bývalého veleúspěšného žokeje.

Josef Váňa starší tentokrát chystá na start nováčka Dusigrosze a vítěze z roku 2017 No Time To Lose, který bude ve třinácti letech nejstarším účastníkem letošní Velké pardubické. Na výhru druhého jmenovaného lze vsadit v kurzu 9:1. Stejný kurz má u Tipsportu vítěz čtvrté kvalifikace Imphal. V jeho sedle bude zkušený žokej Jaroslav Myška, který už devatenáctkrát startoval ve Velké pardubické, ale nikdy ji nevyhrál. Loni byl blízko, ale s Evženem skončil těsně druhý.

Třetí byl před rokem Mr Spex, který do úzkého okruhu favoritů patří i tentokrát. U Tipsportu se s kurzem 8:1 dělí s Playerem o třetí místo, u Fortuny je s kurzem 7:1 dokonce na stejné úrovni jako Brunch Royal. "Vypadá v minimálně stejné, možná i lepší formě, než jakou měl loni," uvedl na webu magazínu Fitmin & Turf jeho trenér Luboš Urbánek. Místo zraněné stájové jedničky Jana Kratochvíla, který byl v sedle Mr Spexe loni, sehnal Lukáše Matuského.

Ten před dvěma lety vyhrál Velkou pardubickou s Hegnusem, který letos uvede slavnostní přehlídku koní před vrcholem sezony. Nedělní program začne v 11:00, start 132. ročníku Velké pardubické je naplánovaný na 16:00.

Startovní listina 132. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou (6900 m, dotace pět milionů korun):

1. No Tme To Lose (ž. Ondřej Velek, stáj Paragan Horseboxes), 2. Argano (ž. Martin Liška, Marek Šimák), 3. Stretton (ž. Thomas Garner/Brit., Nýznerov), 4. Impahl (ž. Jaroslav Myška, Quartis-Zámecký vrch), 5. Kaiserwalzer (am. Patrick Mullins/Ir., DS Millenium), 6. Brunch Royal (ž. Josef Bartoš, Scuderia Aichner), 7. Mr. Spex (ž. Lukáš Matuský, Lokotrans), 8. Chicname De Cotte (ž. Ludovic Solignac/Fr., Quartis-Zámecký vrch), 9. Dusigrosz (ž. Marek Stromský, Joly), 10. Dulcar De Sivola (Josef Borč, DiJana Dobšice), 11. Sacamiro (Jakub Kocman, Jezdecký oddíl Beňov), 12. Lombargini (ž. Jan Odložil, EŽ Praha), 13. Star (ž. Jaroslav Brečka, MPL Racing), 14. Talent (ž. Pavel Složil ml., DS Kabelkovi), 15. Player (ž. Marcel Novák, Nýznerov).

Výběr kurzů na vítězství k 7. říjnu:

Tipsport: Talent 5,5:1, Brunch Royal 6:1, Mr Spex a Player oba 8:1, Chicname De Cotte 8,5:1, Imphal a No Time To Lose oba 9:1.

Fortuna: Talent 5:1, Brunch Royal a Mr Spex oba 7:1, Player 8:1, No Time To Lose a Imphal oba 9:1, Chicname De Cotte 9,5:1.