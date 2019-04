Praha - Česká ekonomika loni meziročně vzrostla o 2,9 procenta. Proti roku 2017, kdy hrubý domácí produkt (HDP) stoupl o 4,5 procenta, tak roční růst zpomalil. V samotném čtvrtém čtvrtletí loňského roku ekonomika meziročně vzrostla o 2,6 procenta a mezičtvrtletně o 0,8 procenta. Uvedl to Český statistický úřad (ČSÚ). Podle analytiků růst ekonomiky zpomalí i letos, lidé si uvědomují rizika a začínají šetřit.

Úřad tak upřesnil svůj odhad z počátku března, podle kterého loňský růst ekonomiky činil tři procenta a ve čtvrtém čtvrtletí HDP meziročně stoupl o 2,8 procenta a mezičtvrtletně o 0,9 procenta.

Příjmy tuzemských domácností loni rostly podle statistiků nejrychleji za uplynulých 16 let, reálně se zvýšily o 4,7 procenta. "Dynamický růst mezd se projevil v meziročním navýšení mzdových nákladů u podniků o devět procent. Pokračoval tak trend snižování míry jejich ziskovosti. Jelikož velká část podniků patří zahraničním vlastníkům, mělo to i přímý dopad do odlivu důchodů do zahraničí," uvedl Vladimír Kermiet z ČSÚ.

Reálná spotřeba na obyvatele byla loni meziročně vyšší o 3,4 procenta. V číselném vyjádření průměrný měsíční příjem ze zaměstnání loni dosáhl 32.147 Kč a proti roku 2017 tak byl reálně o pět procent vyšší. Podle ČSÚ se mírně zvýšily úspory domácností i jejich investice.

Zisky zahraničních majitelů obchodních společností loni dosáhly 7,8 procenta HDP a ve formě dividend si zahraniční vlastníci firem v ČR rozdělili téměř 294 miliard korun, zpátky pak investovali přes 120 miliard Kč. "Tento vývoj odráží vysokou ziskovost přímých zahraničních investic v ČR," doplnil ČSÚ.

Analytici: Česká ekonomika zpomalí i letos, lidé víc šetří

Růst ekonomiky v Česku zpomalí i letos, lidé si uvědomují rizika a začínají šetřit, vyplývá z vyjádření analytiků pro ČTK. Hlavními tahouny růstu HDP přesto zůstanou spotřeba domácností a investice, soudí ekonomové.

Tuzemskou ekonomiku může dál ovlivnit výrazné zpomalení zahraniční poptávky a nejistota v zahraničním obchodě vyvolaná brexitem a spory mezi USA, Čínou a Evropskou unií, uvedli analytici.

Podle hlavního ekonoma BHS Štěpána Křečka HDP Česka v porovnání se zeměmi Visegrádu roste nejpomaleji a doplácí na zpomalování německé ekonomiky, se kterou je česká ekonomika silně provázána. Také podle ekonomky Bondster Jany Mückové data z Německa ukazují, že si Česko bude muset zvyknout na nižší růst HDP, přičemž strašákem může být i šok v podobě poklesu globálních trhů. Přesto uplynulý rok z pohledu ekonomiky Mücková hodnotí jako úspěšný - navzdory tomu, že firmám chybí pracovníci.

Ekonom Komerční banky Viktor Zeisel očekává, že dynamika spotřeby domácností v příštím roce zrychlí, současně si ale lidé uvědomují rizika, která se nad ekonomikou vznášejí, a že už pomaleji rostou platy. Proto si začali tvořit úspory. Na totéž poukázal analytik Generali Investments Radomír Jáč. Podle něj údaje o slabším růstu HDP, mírně se snižující míře zisku nefinančních podniků a růstu míry úspor domácností navíc naznačují, že si ČNB může vzít ještě další čas na rozmyšlenou, zda a kdy dále zvýšit měnově-politické úrokové sazby.

"Vývoj v české ekonomice vyznívá pro zpřísňování měnové politiky ČNB, zda a kdy se ale centrální banka k dalšímu zvýšení svých úroků odhodlá, bude záviset především na hospodářském vývoji v eurozóně a na situaci ve světové ekonomice a na globálních finančních trzích," doplnil Jáč.

Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda doplnil, že ziskovost českých firem klesla loni na minimum minimálně od roku 1999. Stále se však podle něj pohybuje nad úrovní míry zisku v EU. "Rovněž míra investic tuzemských podniků je v porovnání s EU nadprůměrná. Je patrné, že firmy reagují na pokles své ziskovosti, který je způsoben zejména nejrychlejším růstem reálných mezd od počátku milénia, investicemi do modernizace tak, aby mohly zdražující lidskou pracovní sílu nahradit stroji a technologiemi," dodal.