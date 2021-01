Loňský prosinec patří mezi deset nejteplejších za 60 let

Praha - Loňský prosinec se zařadil mezi deset nejteplejších prosinců od roku 1961, od kdy meteorologové v Česku začali měsíční průměry počítat. Průměrná teplota poslední měsíc roku 2020 byla 1,7 stupně Celsia, což je o 2,6 stupně víc než průměr z let 1981 až 2010. Vůbec nejtepleji bylo v prosinci roku 2015, kdy průměrná měsíční teplota dosáhla 3,7 stupně Celsia. Český hydrometeorologický ústav dnes na svém informačním webu uvedl, že srážkově byl prosinec 2020 podprůměrný.

V Čechách bylo mírně chladněji než na území Moravy a Slezska. Průměrná prosincová teplota vzduchu v Čechách byla 1,6 stupně, na území Moravy a Slezska to bylo o tři desetiny víc.

Zatímco začátek loňského prosince byl chladný, výrazně teplé dny zaznamenali meteorologové od 5. do 7. prosince a od 22. do 24. prosince, kdy byly teplotní odchylky od normálu vyšší než pět stupňů Celsia. Den před Štědrým dnem byla odchylka od normálu dokonce vyšší než devět stupňů.

Maximální teplotu naměřili 6. prosince na stanici Mošnov, a to 15,7 stupně Celsia. Historicky nejvyšší prosincová teplota, a to 19,8 stupně, byla naměřena 5. prosince 1961 na stanici Fryčovice. Nejnižší minimální denní teplota minulého měsíce byla minus 20 stupňů, a to 27. prosince na stanici Pohoří na Šumavě. "Historicky nejnižší minimální denní teplota za měsíc prosinec minus 34 stupňů Celsia byla naměřena 21.12. 1927 na stanici Krásno nad Bečvou," uvedli meteorologové.

Srážkově byl loňský prosinec v Česku podprůměrný, měsíční úhrn srážek 26 milimetrů představoval 52 procent normálu z let 1981 až 2010. Většina srážek spadla v poslední dekádě měsíce. Nejvíc nového sněhu 16 centimetrů spadlo o Štědrém dnu na stanici Luční bouda a 28. prosince na stanici Šerák. Celková výška sněhové pokrývky však na žádné stanici nepřesáhla v prosinci 30 centimetrů. Nejvíce sněhu - 29 centimetrů - leželo na Silvestra na Lysé hoře.

ČHMÚ zatím nezveřejnil bilanci počasí v Česku za celý loňský rok. Známé už jsou ale údaje z nejstarší tuzemské stanice v pražském Klementinu. Rok 2020 tam byl pátý nejteplejší od roku 1775, kdy tam začalo soustavné měření teploty. Všechny čtyři teplejší roky byly zaznamenány za posledních sedm let. Průměrná teplota loni v Klementinu dosáhla 12,3 stupně Celsia, od nejteplejšího roku 2018 ji dělí půl stupně.