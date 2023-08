Loňský finalista Ruud dohrál na US Open ve 2. kole, skončil i Tsitsipas

Tenisový turnaj US Open - 2. kolo, 30. srpna 2023, New York. Stefanos Tsitsipas z Řecka.

Tenisový turnaj US Open - 2. kolo, 30. srpna 2023, New York. Stefanos Tsitsipas z Řecka. ČTK/AP/Manu Fernandez

New York - Loňský finalista Nor Casper Ruud vypadl na grandslamovém US Open nečekaně ve 2. kole. Pátý hráč světa nestačil na Číňana Čang Č'-čena, kterému podlehl v pěti setech 4:6, 7:5, 2:6, 6:0, 2:6. S turnajem v New Yorku se rozloučil také Řek Stefanos Tsitsipas, turnajovou sedmičku porazil po více než čtyřech hodinách 7:5, 6:7, 6:7, 7:6, 6:3 švýcarský kvalifikant Dominic Stricker. Ve 3. kole jsou naopak bez ztráty setu favorité Novak Djokovič a Iga Šwiateková.

Čtyřiadvacetiletý Ruud dohrál ve 2. kole grandslamu potřetí v této sezoně. Ve stejné fázi skončil i na Australian Open a ve WImbledonu. Výjimkou bylo jen letošní Roland Garros, kde se probojoval do finále.

Proti 67. hráči světa Čang Č'-čenovi zahrál sice 39 vítězných míčů, Číňan jich ale měl 60 a nasbíral také osmnáct es. Šestadvacetiletý rodák ze Šanghaje vyrovnal postupem do třetího kola osobní grandslamové maximum, do stejné fáze se dostal také letos na Roland Garros. Vloni dohrál na US Open v 1. kole.

Tsitsipas měl duel se Strickerem dobře rozehraný, ve čtvrtém setu ale nedokázal za stavu 5:4 zápas dopodávat. Dva míčky mu chyběly k postupu i v následném tie-breaku, ale ani v něm nevyužil vedení 5:4.

Nakonec se Tistsipas nedostal ani k jednomu mečbolu, zatímco 128. hráč světa Stricker hned svůj první proměnil. Bývalý juniorský vítěz Roland Garros se letos probojoval z kvalifikace poprvé do hlavní soutěže US Open a postupem do 3. kola zaznamenal nejlepší grandslamový výsledek.

Letošní finalista Australian Open Tsitsipas brzkým vyřazením potvrdil, že US Open je z hlediska výsledků jeho nejméně oblíbeným grandslamem: ještě nikdy v New Yorku nepřešel přes 3. kolo.

Tsitsipasův přemožitel z finále z Melbourne Djokovič zvládl i druhý zápas ve Flushing Meadows bez ztráty setu. Šestatřicetiletý Srb, jenž na US Open útočí na 24. grandslamový titul, porazil 6:4, 6:1, 6:1 Španěla Bernabého Zapatu. Trojnásobný newyorský šampion, který se bez ohledu na další výsledky vrátí po turnaji na první místo světového žebříčku před Španěla Carlose Alcaraze, bude v třetím kole hrát s krajanem Laslem Djerem.

Nezaváhala obhájkyně titulu a světová jednička Šwiateková, jež porazila 6:3, 6:4 Australanku Darju Savilleovou. Ve 3. kole se Polka střetne se Slovinkou Kajou Juvanovou.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Djokovič (2-Srb.) - Zapata (Šp.) 6:4, 6:1, 6:1, Stricker (Švýc.) - Tsitsipas (7-Řec.) 7:5, 6:7 (2:7), 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:3, Djere (32-Srb.) - Gaston (Fr.) 6:1, 6:2, 6:3, Gojo (Chorv.) - McDonald (USA) 6:3, 6:4, 6:4, Veselý (ČR) - F. Cerúndolo (20-Arg.) 7:6 (7:5), 6:2, 3:6, 2:6, 7:6 (10:6), Mannarino (22-Fr.) - Marozsan (Maď.) 3:6, 6:3, 6:4, 6:1, Bonzi (Fr.) - Eubanks (28-USA) 7:6 (8:6), 2:6, 6:2, 7:6 (9:7), Karacev (Rus.) - Carballés (Šp.) 6:2, 4:6, 6:3, 7:6 (7:4), Shelton (USA) - Thiem (Rak.) 7:6 (7:1), 1:0 skreč, Hijikata (Austr.) - Fucsovics (Maď.) 6:1, 6:2, 6:1, Menšík (ČR) - Droguet (Fr.) 3:6, 6:2, 7:6 (7:1), 6:3, Čang Č'-čen (Čína) - Ruud (5-Nor.) 6:4, 5:7, 6:2, 0:6, 6:2, Tiafoe (10-USA) - Ofner (Rak.) 6:3, 6:1, 6:4, Paul (14-USA) - Safiullin (Rus.) 3:6, 2:6, 6:2, 6:4, 6:3, Davidovich (21-Šp.) - J. M. Cerúndolo (Arg.) 6:1, 6:4, 6:3, Fritz (9-USA) - Varillas (Peru) 6:1, 6:2, 6:2.

Čtyřhra - 1. kolo:

Behar, Pavlásek (Urug./ČR) - Oswald, Van De Zandschulp (Rak./Niz.) 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8).

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Muchová (10-ČR) - Frechová (Pol.) 6:3, 6:3,Šwiateková (1-Pol.) - Savilleová (Austr.) 6:3, 6:4, Gauffová (6-USA) - Andrejevová (Rus.) 6:3, 6:2, Bencicová (15-Švýc.) - Miyazakiová (Brit.) 6:3, 6:3, Townsendová (USA) - Haddadová Maiaová (19-Braz.) 7:6 (7:1), 7:5, Cirsteaová (30-Rum.) - Kalinská (Rus.) 6:3, 6:4, Mertensová (32-Belg.) - Collinsová (USA) 3:6, 7:6 (9:7), 6:1, Juvanová (Slovin.) - Davisová (USA) 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, Schmiedlová (SR) - Masárová (Šp.) 7:6 (7:0), 6:2, Wang Sin-jü (Čína) - Sorribesová (Šp.) 5:7, 6:3, 6:4, Rybakinová (4-Kaz.) - Tomljanovicová (Austr.) bez boje, Ču Lin (Čína) - Azarenková (18-Běl.) 6:3, 6:3, Peraová (USA) - Wang Si-jü 3:6, 7:6 (7:5), 6:2., Bradyová - Linetteová (24-Pol.) 6:1, 2:6, 6:2, Wozniacká (Dán.) - Kvitová (11-ČR) 7:5, 7:6 (7:5), Ostapenková (20-Lot.) - Avanesjanová (Rus.) 6:3, 5:7, 7:5.

Čtyřhra - 1. kolo:

Kolodziejová, Nosková (ČR) - Jonesová, Loebová (USA) 4:6, 6:1, 6:0, Strýcová, Vondroušová (ČR) - Mihalíková, Sü I-fan (SR/Čína) 6:4, 6:1, Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Santamariaová, Ninomijaová (USA/Jap.) 6:7 (5:7), 6:1, 6:4, Kar. Plíšková, Vekičová (ČR/Chorv.) - Bronzettiová, Hozumiová (It./Jap.) 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.

