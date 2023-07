Loňský finalista Kyrgios se kvůli zápěstí odhlásil z Wimbledonu

Londýn - Australský tenista Nick Kyrgios se na poslední chvíli odhlásil z Wimbledonu. Loňský finalista londýnského grandslamu na sociálních sítích oznámil, že má zraněné zápěstí.

"Moc mě to mrzí. Zkusil jsem všechno, abych se dal do pořádku, ale nakonec na to nebylo dost času," uvedl Kyrgios, který kvůli problémům s kolenem v probíhající sezoně odehrál jediný zápas.

V lednu se podrobil operaci a při návratu ve Stuttgartu vypadl hned v prvním kole. "Během přípravy na Mallorce mě začalo bolet zápěstí a lékaři při kontrole odhalili natrhnutý vaz," přidal osmadvacetiletý Australan.

Kyrgios loni ve finále Wimbledonnu prohrál s Novakem Djokovičem ze Srbska. Do letošního ročníku, který v All England Clubu startuje právě dnes, měl vstoupit zápasem proti Davidu Goffinovi z Belgie.