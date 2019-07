Loňské problémy se neopakovaly, zdravý Vondrka se těšil na led

Mladá Boleslav - Hokejový útočník Michal Vondrka se stejně jako v předešlých letech připravoval na novou extraligovou sezonu sám pod vedením kondičního trenéra Petra Horna, nyní se ale již na ledě připojil k týmu Mladé Boleslavi. Sedmatřicetiletý kapitán Středočechů je hlavně rád, že je zdravotně v pořádku a v dosavadním průběhu tréninku nemusel řešit žádné problémy.

"Trénujeme spolu už asi deset let a musím říct, že letos byla suchá příprava velice zdařilá. Loni jsem měl na začátku velké problémy se zády, takže jsem se musel dát nejdříve dohromady a zameškal jsem dva tři týdny. Letos jsme trénovali deset jedenáct týdnů a cítím se výborně," řekl Vondrka novinářům po dnešním tréninku.

Účastník olympijských her v Pchjongčchangu a tří světových šampionátů se sice připravoval sám, v kontaktu s týmem ale byl. Každou středu jezdil trénovat se spoluhráči. A uvítal i skutečnost, že mužstvo tentokrát neabsolvovalo společné soustředění.

"Teď už je taková doba, už se ani nejezdí na kolech jako dříve. Myslím si, že když se letní příprava udělá na domácím hřišti, tak nikdo nic neztratí. Co si pamatuji ze Slavie či Českých Budějovic, tak se na kolech vždy někdo zranil," uvedl Vondrka.

V přípravě si našel i čas na krátkou dovolenou s rodinou, na týden vyrazili do Chorvatska. "Hodně mi to pomohlo, orazil jsem si hlavně psychicky. Když člověk dělá řadu týdnů furt to samé, tak je to trošku na hlavu. Je to o morálu. Po dovolené jsem měl zase do tréninku chuť," řekl zkušený útočník.

Stejně jako trenér Radim Rulík si i Vondrka pochvaluje, že tým čeká v přípravě jen šest utkání. "Myslím si, že je to výhoda. Budeme více trénovat. Přípravné zápasy se stejně z pohledu tempa nedají s extraligou srovnat. Navíc je fajn, že nebudeme ani nikam daleko jezdit a nebude to náročné na cestování," uvedl Vondrka.

Teď se ale naplno soustředí, aby se dostal do správné hokejové provozní teploty. "Začátky na ledě jsou vždy těžké, člověk je nemotorný. Jako kdyby na tom rok nestál. To se ale poddá. Hlavně musíme nahnat kondici, aby si tělo zvyklo na výzbroj, na jiný pohyb. To na suchu nenatrénujete. Hokejku teď držíme jako prase kost, a když chce člověk rychle změnit směr, tak jej brusle odváží někam jinam," pousmál se Vondrka.