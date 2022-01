Loni zemřelo v Česku na drahách 205 lidí, nejméně za 19 let

Praha - Loni zemřelo v Česku na drahách 205 lidí, což bylo nejméně za posledních 19 let. Meziročně bylo v roce 2021 mrtvých na železnici, metru a lanových, trolejbusových i tramvajových drahách o 16 procent méně. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila Drážní inspekce. Počet mimořádných událostí na drahách loni stoupl o zhruba čtyři procenta na 3854. Navzdory mírnému nárůstu ale šlo o druhý nejnižší počet za posledních deset let.

Od března 2020 byl opakovaně omezován pohyb lidí kvůli pandemii nemoci covid-19. Třeba vlaky Českých drah tak za první pololetí roku 2021 cestovalo 50,3 milionu pasažérů, meziročně o 9,5 milionu méně.

Nejvíce mimořádných událostí se loni stalo na dráhách trolejbusových, tramvajových a lanových a v metru. Celkem jich bylo 2706, což je o 163 více než v roce 2020. Největší podíl na úmrtích na drahách ale mají střety vlaků s lidmi, kvůli kterým loni zemřelo 163 lidí. Meziročně to bylo o 32 úmrtí méně.