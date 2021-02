Loni ubylo vykázání kvůli domácímu násilí, bylo jich 1170

Praha - V Česku loni ubylo vykázání z domova kvůli domácímu násilí. Policie k tomuto opatření přikročila v 1170 případech. Je jich o 89 méně než před rokem. Loňský počet je nejnižší za posledních deset let. Vyplývá to ze statistik, které zpracovává organizace Bílý kruh bezpečí (BKB). Podle loňského výzkumu nebyl za nouzového stavu postup policistů všude jednotný a často místo vykázání nabádali ke smíření. Řada organizací upozorňovala na to, že v době nařízených omezení může výpadů za dveřmi domovů přibývat. Podle BKB v první vlně epidemie exploze domácího násilí nenastala, ve druhé vlně se ale situace mění a dopady jsou výraznější.

Česko bylo loni od 12. března do 17. května v nouzovém stavu. Zavřely se školy, většina obchodů, restaurace, služby či sportovní a kulturní zařízení. Omezil se provoz úřadů a soudů i podniků. Fungovat tehdy nesměla velká část sociálních služeb. Podruhé vláda vyhlásila stav nouze od 5. října a trvat by měl do 14. února. Sociální služby jsou nyní v provozu.

Při vykázání násilné osoby poskytují pomoc obětem intervenční centra. Podle BKB v první vlně epidemie Asociace pracovníků intervenčních center ČR mapovala situaci 375 klientů, podle výsledků se tehdy domácí násilí výrazně nerozšířilo a nezesílilo.

Výzkum expertek ze Sociologického ústavu Akademie věd a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy naopak ukázal, že poptávka po službách organizací na pomoc obětem domácího násilí za prvního nouzového stavu vzrostla o 30 až 40 procent. Ještě větší zájem o podporu byl pak v týdnech po skončení omezení, kapacita se rychle naplnila. Podle zjištění se postup policie či odborů ochrany dětí (OSPOD) v krajích lišil. Policisté místo vykázání násilné osoby z domácnosti často nabádali ke smíření. Jen v jediném případě ženu z domácnosti s násilím policie sama kontaktovala a radila, jak se dá v karanténě postupovat, uvedly už dřív autorky.

Loni od začátku března do konce května bylo vykázání 311. Rok před tím policie vykazovala z bytu za stejnou dobu 326krát. Od loňského října do konce roku evidovala asociace 268 případů, předminulý rok za stejnou dobu 344. Vykázání meziročně výrazně ubylo třeba ve Středočeském, Moravskoslezském či Ústeckém kraji a na Vysočině. Víc případů naopak bylo v Jihomoravském, Královéhradeckém, Plzeňském a Libereckém kraji.

Vykázání se v Česku na ochranu ohrožených používá od roku 2007. Vůbec nejvíc jich bylo v roce 2011, a to 1430. Nejméně případů bylo v prvních letech po zavedení opatření. V roce 2008 jich BKB zaznamenal 679. Loňský počet je nejnižší za posledních deset let. Víc než pětinu listopadových případů v minulém roce tvořila opakovaná vykázání, z květnových to byla téměř čtvrtina.

"První vlna pandemie sice zavřela dveře domácností, nicméně tento stav ke vzniku domácího násilí nestačí. Zavřené dveře vytváří prostor pro stresy a konflikty, ale lidé reagují různě a od stresu nevede přímá linka k domácímu násilí," sdělila ČTK organizace BKB. Podotkla, že násilí propuká tehdy, když je někdo z partnerů násilník, manipulátor a tyran.

V první vlně podle BKB převládal strach z nového viru a soudržnost, ve druhé ale už hrozba neznámého vyprchala, panuje únava a víc se může prosadit povaha násilníků. "Ve druhé vlně se může předchozí týrání rychle vrátit do starých kolejí anebo nabrat ještě na větších obrátkách," upozornil BKB. Poukazuje na dlouhodobý stres kvůli domácí práci a výuce, nedostatku relaxace a kontaktů či finanční a existenční nejistotě. Dodává, že vyhledání pomoci navíc znemožňuje neustálá přítomnost násilného člověka.

"Pro rok 2021 lze očekávat nárůst klientely především v poradnách pro oběti domácího násilí, v azylových domech a na dalších místech pomoci," uvedla organizace. Podle ní výraznější dopady násilí ve druhé vlně naznačují lednové poznatky z linky pomoci 116 006, poraden BKB a intervenčního centra v Ostravě. Linka přijala v lednu 591 volání. Téměř polovina z nich se týkala dlouhodobého násilí. Podle BKB volající přimělo obrátit se na pomoc právě zhoršování situace.

Počty vykázání v jednotlivých letech

Rok Vykázání 2007 862 2008 679 2009 778 2010 1058 2011 1430 2012 1405 2013 1361 2014 1382 2015 1306 2016 1316 2017 1350 2018 1286 2019 1259 2020 1170

Zdroj: www.domacinasili.cz