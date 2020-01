Loni přibylo rodičů, kteří pobírají nižší rodičovskou delší dobu

Praha - V Česku loni přibylo rodičů, kteří si nechávají vyplácet nižší měsíční rodičovský příspěvek a pobírají ho delší dobu. Zatímco předloni v listopadu částku do 6000 korun pobíralo 67.500 matek a otců, loni v listopadu jich bylo přes 83.600. Od loňského srpna do listopadu se pak počet zvedl o 2000. Vyplývá to z údajů úřadu práce. Po lednovém zvýšení celkové rodičovské úředníci žádosti o změnu měsíční dávky zvládají přijímat. ČTK to řekla mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková.

Celková rodičovská se od ledna zvedla z 220.000 na 300.000 korun a u vícerčat z 330.000 na 450.000 korun. Na víc peněz mají nárok nejen noví žadatelé, ale i rodiče dětí do čtyř let, kteří příspěvek zrovna pobírají. O navýšení žádat už nemusí. Mohou si ale upravit výši měsíční částky. Díky jejímu snížení si loni mohli čerpání prodloužit do letošního roku, aby na přidání dosáhli.

"Zvýšený zájem o úpravu měsíční částky rodičovského příspěvku ze strany rodičů zaznamenává úřad práce už několik měsíců a žádosti vyřizuje průběžně," uvedla Beránková. Podle ní podle potřeby případně vypomáhají v příjímání žádostí o změnu měsíční dávky pracovníci z agendy zaměstnanosti či z jiných poboček úřadu práce. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) ve čtvrtek novinářům řekla, že si myslí, že největší nápor žadatelů byl na úřadech koncem loňska, kdy si rodiče měsíční příspěvek měnili.

Výši dávky je možné upravovat jednou za čtvrt roku. Nejvýš je možné měsíčně čerpat částku ve výši mateřské, tedy 70 procent základu příjmu. Nejméně se dá pobírat 50 korun.

Zatímco loni v září měsíční příspěvek do 6000 korun pobíralo podle údajů úřadu asi 70.600 matek či otců, letos v září téměř 83.500. Meziročně se jejich počet zvedl téměř o pětinu. Od srpna do září se zvýšil o víc než 2000. Loni v listopadu rodičovskou mělo 278.000 lidí. Z nich 67.500 si nechalo vyplácet méně než 6000 korun, tedy asi 24 procent. Letos v listopadu příspěvek dostávalo 288.900 rodičů. Z nich 83.600 mělo méně než 6000 korun. Podíl se zvedl na 29 procent.

"Jestliže rodič žádal o změnu výše příspěvku před více než třemi měsíci, je možné částku upravit. O změnu volby nelze žádat zpětně. Pokud chce rodič změnit výši například od ledna, musí o změnu v lednu požádat. Jinak může být provedena až od měsíce, ve kterém o ni požádal," popsala Beránková.

Ke změně měsíční dávky slouží formulář Volba výše rodičovského příspěvku. Vyplnit ho mohou lidé v úřadu práce. Možné je žádost poslat také přes datovou schránku, e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem, nebo poštou. S elektronickým občanským průkazem je možné se přihlásit také přes www.eidentita.cz.

Navýšení rodičovské slíbila vláda v programovém prohlášení. Projednávání návrhu provázely spory v koalici i s opozicí. Sněmovna schválila novelu poprvé 6. listopadu. Poté zákon dostal Senát, který navrhl přidat všem rodinám dětí do čtyř let a předlohu poslancům vrátil. Dolní komora senátory přehlasovala před vánočními prázdninami a vrátila se ke své verzi. Lidovci plánují zákon napadnout u Ústavního soudu. Podle nich je diskriminační, když se přidání netýká všech rodin s dětmi do čtyř let.

Odborníci na sociální problematiku předem upozorňovali na to, že si bude část rodičů pobírání uměle prodlužovat a návrat do práce oddalovat. Poukazují i na to, že Česko má rodičovskou ve srovnání s jinými státy dlouhou. S potomkem zůstávají doma hlavně matky. Několikaletá pauza pak výrazně zhoršuje jejich uplatnění na trhu práce, jejich výdělky i důchody ve stáří, dokládají studie.

Úřady práce od 7. listopadu podle Beránkové odpověděly na 31.000 telefonických dotazů o navýšení rodičovské. Úředníci odeslali také 4000 odpovědí elektronicky a vyřídili dalších 42.000 osobně. Vždy ve čtvrtek se na různých místech republiky konaly informační besedy.