Loni nejvíce lákali impresionisté, vidělo je přes 100.000 lidí

Praha - Nejnavštěvovanější výstavou výtvarného umění v ČR loni byla výstava francouzských impresionistů, která se konala v Národní galerii. Zápůjčku z dánského muzea vidělo v Paláci Kinských za 91 dní 100.233 návštěvníků, průměrně na české poměry výjimečných 1101 lidí denně. V roce 2018 se k tisícovce návštěvníků za den nepřiblížila žádná výstava v Česku. Padesátitisícovou hranici návštěvnosti loni atakovala výstava Alberto Giacometti, kterou vidělo 48.447 lidí, a překročila ji přehlídka díla Petra Síse, kterou do konce roku navštívilo 51.766 lidí. Údaje ČTK poskytl časopis Art&Antiques.

Co do denní návštěvnosti, byla v NGP loni úspěšná také výstava Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850-1950, kterou denně navštívilo průměrně 510 lidí a celkově 33.152 lidí. V denní návštěvnosti se prosadila i Slovanská epopej Alfonse Muchy, která v Obecním domě během posledních 20 dnů výstavy dobíhající z roku 2018 lákala v průměru 517 diváků denně.

Z údajů získaných od galerií a výstavních síní vyplývá, že návštěvnicky nejatraktivnějšími byly i loni výstavy moderního umění. Platilo to i mimo hlavní město - nová expozice Moravské galerie v Brně nazvaná Brno, předměstí Vídně věnovaná 19. století s přesahem k počátku století 20. krátce po svém zahájení průměrně lákala 355 lidí denně, celková návštěvnost za 32 dní v roce 2019 činila 11.348 lidí.

Divácky vyhledávané byly i výstavy z oblasti užitého umění a módy v pražském Uměleckoprůmyslovém muzeu. Výstavu o Haně Podolské vidělo 32.760 lidí a objevnou retrospektivu Šílený hedvábník - Zika & Lída Ascher: textil a móda vidělo 37.184 lidí. Přes tři stovky návštěvníků denně přilákala numismatika, tedy výstava 100 let česko-slovenské koruny v Císařské konírně Pražského hradu, kterou celkem vidělo 33.516 lidí. Oblíbený módní fotograf Helmut Newton do Muzea Kampa přilákal celkem 43.947 lidí a architektonická tvorba Evy Jiřičné do centra DOX 46.532 lidí.

Na poli současného umění patřily k nejnavštěvovanějším výstavy Galerie Rudolfinum, jež je díky sponzorským prostředkům přístupná zdarma. Výstavu Daniela Pitína vidělo celkem 24.898 lidí a přehlídku jednoho z nejsledovanějších umělců současnosti Arthura Jafy, který vloni na Benátském bienále obdržel prestižního Zlatého lva, 14.184 lidí.

Celoroční návštěvnost galerií byla loni většinou srovnatelná s rokem 2018. Přes meziroční pokles se stále vysoko nad ostatními drží Národní galerie s 663.492 návštěvníky, za níž se řadí hlavní budova Uměleckoprůmyslového muzea (160.000), Muzeum umění Olomouc (146.389), Moravská galerie v Brně (118.628), Galerie hlavního města Prahy (114.241) a Muzeum Kampa (101.470).

Nejnavštěvovanější výstavy výtvarného umění v ČR v roce 2019:

Pořadí dle denní návštěvnosti Instituce Výstava Lidí denně Lidí celkem 1. Národní galerie Praha Francouzský impresionismus 1101 100.233 2. DOX Petr Sís 557 51.766 3. Galerie hl.m.Prahy Alfons Mucha: Slovanská epopej 517 10.348 4. Národní galerie Praha Bonjour, Monsieur Gaugin 510 33.152 5. Národní galerie Praha Alberto Giacometti 414 48.447 6. DOX Eva Jiřičná 373 46.235 7. DOX Tata Bojs 372 27.136 8. Muzeum Kampa Helmut Newton 360 43.947 9. Moravská galerie v Brně Brno, předměstí Vídně 355 11.348 10. Správa Pražského hradu 100 let česko-slovenské koruny 332 33.516

zdroj: Art&Antiques